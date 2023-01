January 2, 2023 / 03:37 PM IST

Harsha Bhogle : స్వ‌దేశంలో జ‌ర‌గ‌నున్న వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ల‌క్ష్యంగా బీసీసీఐ 20 మంది ఆట‌గాళ్ల‌ను షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే.. ఎంపిక చేసిన క్రికెట‌ర్ల వివరాలు మాత్రం వెల్ల‌డించ‌లేదు. దాంతో, జాబితాలో ఎవ‌రెవ‌రు ఉన్నార‌నే ఆస‌క్తి అభిమానుల్లో మొద‌లైంది. తాజాగా కామెంటేట‌ర్ హ‌ర్ష భోగ్లే ఆ షార్ట్ లిస్ట్‌లో ఫ‌లానా ఆట‌గాళ్లు ఉంటార‌ని ఊహించాడు. అంతేకాదు వాళ్ల పేర్ల‌ను ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా వెల్ల‌డించాడు. మొత్తం 23 మంది క్రికెట‌ర్ల పేర్ల‌ను ప్ర‌క‌టించాడు. ఇంత‌కు భోగ్లే లిస్టులోని ఆ ఆట‌గాళ్లు ఎవ‌రంటే.. రోహిత్ శ‌ర్మ‌, కేఎల్ రాహుల్, శుభ్‌మ‌న్ గిల్, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్, ఇషాన్ కిష‌న్, రిష‌భ్ పంత్, హార్ధిక్ పాండ్యా, సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, రవీంద్ర జ‌డేజా, వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్‌, జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా, మ‌హ‌మ్మ‌ద్ ష‌మీ, అర్ష‌దీప్, కుల్దీప్ యాద‌వ్, ప్ర‌సిధ్ కృష్ణ‌, శార్ధూల్ ఠాకూర్, మొహ‌మ్మ‌ద్ సిరాజ్, సంజూ శామ్స‌న్. ర‌జ‌త్ పాటిదార్, ఉమ్రాన్ మాలిక్‌ల‌కు కూడా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ లిస్టులో భోగ్లే చోటు క‌ల్పించాడు.

ఊహించిన‌ట్టుగానే భార‌త స్టార్ ఓపెన‌ర్ శిఖ‌ర్ ధావ‌న్‌కు ఈ లిస్టులో చోటు ద‌క్క‌లేదు. తాజాగా శ్రీ‌లంక‌తో వ‌న్డే సిరీస్‌కు ప్ర‌క‌టించిన జ‌ట్టుకు ధావ‌న్ ఎంపిక కాలేదు. న్యూజిలాండ్ సిరీస్‌లో కెప్టెన్‌గా, ఓపెన‌ర్‌గా విఫ‌ల‌మైన అత‌డిపై సెల‌క్ట‌ర్లు వేటు వేశారు. దాంతో అత‌ను వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో ఆడే అవ‌కాశాలు దాదాపు లేన‌ట్టేన‌ని ప‌లువురు మాజీలు అభిప్రాయ‌ప‌డుతున్నారు.

I would imagine this is the core that selectors & team management would work with: Rohit,Rahul,Gill, Virat, Shreyas,Ishan,Rishabh,Sky, Samson,Pandya, Axar,Jadeja, Washington, Kuldeep, Chahal, Bumrah, Shami, Arshdeep, Prasidh, Siraj, Shardul. This is 21. My next 2: Patidar & Umran

