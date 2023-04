IPL 2023 | గుర్బాజ్, శార్దూల్ వీర బాదుడు.. ఆర్సీబీ టార్గెట్ 205

April 6, 2023 / 09:40 PM IST

IPL 2023 : సొంత మైదానంలో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ గ‌ర్జించింది. ఓపెన‌ర్ ర‌హ‌మ‌నుల్లా గుర్బాజ్(57), శార్దూల్ ఠాకూర్(68) అర్ధ శ‌త‌కాలతో చెల‌రేగ‌డంతో 204 ర‌న్స్ స్కోర్ చేసింది. రింకూ సింగ్(46) రాణించాడు. 85 ప‌రుగుల‌కే ఐదు వికెట్లు పడ్డాయి. దాంతో, కోల్‌క‌తా 150 ప్ల‌స్ చేయ‌డ‌మే గొప్ప అనిపించింది. కానీ, శార్దూల్ ఠాకూర్ క్రీజులోకి వ‌చ్చాక సీన్ మారింది. అత‌డు ధ‌నాధ‌న్ ఇన్నింగ్స్‌తో స్కోర్ వేగం పెంచాడు. హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్ బౌలింగ్‌లో ఫోర్ కొట్టి ఫిఫ్టీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. 20 బంతుల్లోనే ఆరు ఫోర్లు, మూడు సిక్స్‌ల‌తో యాభై ర‌న్స్ సాధించాడు. ఐపీఎల్‌లో శార్ధూల్‌కు ఇదే మొద‌టి హాఫ్ సెంచ‌రీ కావ‌డం విశేషం. రింకూ, శార్దూల్ ఆరో వికెట్‌కు 103 ర‌న్స్ జోడించారు.

డెవిడ్ విల్లే నాలుగో ఓవ‌ర్ వ‌రుస‌గా రెండు బంతుల్లో రెండు వికెట్లు తీశాడు. ఆది నుంచి త‌డ‌బ‌డుతున్న ఓపెన‌ర్ వెంక‌టేశ్ అయ్యర్ (3) రెండో బంతికి బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత మ‌న్‌దీప్ సింగ్ కూడా డిఫెన్స్ ఆడ‌బోయి బౌల్డ్ అయ్యాడు. దాంతో, విల్లే హ్యాట్రిక్‌పై నిలిచాడు. కానీ, నితీశ్ రానా బంతిని డిఫెండ్ చేయ‌డంతో విల్లే హ్యాట్రిక్ మిస్ అయ్యాడు. మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్ నితీశ్ రానా(1)ను ఔట్ చేయ‌డంతో 47 ర‌న్స్‌కే కోల్‌క‌తా మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత గుర్బాజ్ ధాటిగా ఆడి హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టాడు. అయితే.. గుర్బాజ్, ఆండ్రూ ర‌స్సెల్‌ను క‌ర‌ణ్ శ‌ర్మ వ‌రుస బంతుల్లో పెవిలియ‌న్‌కు పంపాడు. ఆ త‌ర్వాత శార్దూల్, రింకూ సింగ్ కోల్‌క‌తాను ఆదుకున్నారు.

