Gujarat Titans Vs Chennai Super Kings Match No 1 Live Updates

IPL 2023 | గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్ వ‌ర్సెస్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ లైవ్ అప్‌డేట్స్

ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ మ‌రికాసేప‌ట్లో మొద‌లు కానుంది. అభిమాన క్రికెట‌ర్ల బ్యాటింగ్ విన్యాసాల‌ను చూసేందుకు వ‌చ్చిన‌ అభిమానులతో అహ్మ‌దాబాద్ స్టేడియం కిక్కిరిసిపోయింది. తొలి మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings), డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్‌(Gujarat Titans)తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. విజ‌యంతో టోర్నీని ప్రారంభించాలని ఇరుజ‌ట్లు భావిస్తున్నాయి.

March 31, 2023 / 06:45 PM IST

గుజరాత్ జ‌ట్టు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ లైన‌ప‌ ప‌టిష్టంగా ఉంది. హార్దిక్ పాండ్యా, శుభ్‌మ‌న్ గిల్, కేన్ విలియ‌మ్స‌న్, ట్రావిస్ హెడ్, వృద్దిమాన్ సాహాతో బ్యాటింగ్ యూనిట్ బ‌లంగా కనిపిస్తోంది. గ‌త సీజ‌న్‌లో దంచి కొట్టిన డేవిడ్ మిల్ల‌ర్ ఈ మ్యాచ్‌కు అందుబాటులో లేడు. బౌలింగ్‌లో ష‌మీ, ర‌షీద్ ఖాన్ చెల‌రేగితే చెన్నై జ‌ట్టుకు క‌ష్ట‌మే.

మరి కాసేప‌ట్లో టాస్‌.. ధోనీ, పాండ్యా నినాదాల‌తో హోరెత్తిన స్టేడియం మ‌రికాసేప‌ట్లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ, గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా టాస్‌కు వెళ్ల‌నున్నారు. ధోనీ, పాండ్యా పేర్లను హోస్ట్ మందిరా బేడీ ప్ర‌స్తావించ‌గానే స్టేడియం మొత్తం హోరెత్తిపోయింది. ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ ఆరంభ వేడుక‌ల‌కు బీసీసీఐ అధ్య‌క్షుడు రోజ‌ర్ బిన్ని, సెక్ర‌ట‌రీ జై షా, స‌భ్యుడు రాజీవ్ శుక్లా ఆరంభ వేడుక‌ల‌కు హాజ‌ర‌య్యారు. అట్టహాసంగా ఐపీఎల్ 16 ఆరంభ వేడుక‌ ఐపీఎల్ 16 ఆరంభ వేడుక‌లు అట్ట‌హాసంగా ప్రారంభ‌మ‌య్యాయి. సింగ‌ర్ అర్జిత్ సింగ్ త‌న టీమ్‌తో క‌లిసి బాలీవుడ్ పాట‌ల‌తో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. ఆ త‌ర్వాత మిల్క్ బ్యూటీ త‌మ‌న్నా భాటియా, ఇండియా క్ర‌ష్ ర‌ష్మిక మంద‌న్న డ్యాన్స్‌ల‌తో ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రించారు.