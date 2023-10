WPL | గుజరాత్ జెయింట్స్ ఖాళీ.. 11 మందినీ రిలీజ్ చేసిన అదానీ టీమ్.. త్వరలోనే డబ్ల్యూపీఎల్ వేలం

October 19, 2023 / 03:44 PM IST

WPL | ఉమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌)లో భాగంగా వచ్చే ఏడాది జరుగబోయే వేలానికి ముందే ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త గౌతం అదానీ నేతృత్వంలోని గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 19 మంది సభ్యులుండే టీమ్‌ను ప్రక్షాళన చేసింది. గత సీజన్‌లో ఆడినవారిలో ఎనిమిది మందిని మాత్రమే రిటైన్‌ చేసుకుని.. 11 మందికి ఉద్వాసన పలికింది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ ఐదు జట్లూ రిటైన్‌, రిలీజ్‌ చేసిన ప్లేయర్ల జాబితాను విడుదల చేసింది.

గత సీజన్‌లో ప్రాతినిథ్యం వహించినవారిలో ఐదు జట్లూ మొత్తంగా 89 మందిలో 60 మందిని రిటైన్‌ చేసుకుని 29 మందిని రిలీజ్‌ చేశాయి. గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌లో ఆసీస్‌ త్రయం అన్నాబెల్‌ సదర్లాండ్‌, కిమ్‌ గార్త్‌, జార్జియా వర్హెమ్‌తో పాటు సోఫీఇయా డంక్లీని కూడా పక్కనబెట్టింది. గత సీజన్‌లో ఒక్క మ్యాచ్‌ మాత్రమే ఆడి గాయంతో దూరమైన కెప్టెన్‌ బెత్‌ మూనీని మాత్రం రిటైన్‌ చేసుకుంది. ఆ జట్టుకు అత్యధికంగా పది స్లాట్స్‌ అందుబాటులో ఉండగా.. వారిలో ముగ్గురు ఫారెనర్స్‌ను కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ జట్టు ఖాతాలో రూ. 5.95 కోట్ల నగదు ఉంది. బెత్‌ మూనీతో పాటు ఆష్లే గార్డ్‌నర్‌, డయాలన్‌ హేమలత, హర్లీన్‌ డియోల్‌, లారా వోల్వార్డ్ట్‌, షబ్నం షకీల్‌, స్నేహ్‌ రాణా, తనూజా కన్వర్‌లను మాత్రమే రిటైన్‌ చేసుకుంది.

Delhi Capitals, UP Warriorz and Gujarat Giants Women’s teams Retained and Released players in WPL 2024. pic.twitter.com/tQJIwUilbY

