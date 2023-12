December 12, 2023 / 11:30 AM IST

Most Searched Cricketer : ఇంట‌ర్నెట్ సెర్చ్ ఇంజిన్ గూగుల్(Google) ఈ ఏడాదితో 25 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంది. 25 వ వార్షికోత్స‌వం పూర్తి అయిన సంద‌ర్భంగా ఆ సంస్థ ఎక్కువ మంది సెర్చ్ చేసిన విష‌యాల‌పై ఒక వీడియోను విడుదల చేసింది. అందులో భాగంగానే ‘మోస్ట్ సెర్చ్‌డ్ క్రికెట‌ర్(Most Searched Cricketer), మోస్ట్ సెర్చ్‌డ్ అథ్లెట్(Most Searched Athlete)’ వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించింది.

ఈ 25 ఏండ్ల‌ కాలంలో ఎక్కువ మంది యూజ‌ర్లు వెతికిన క్రికెట‌ర్ ఎవ‌రో తెలుసా..? విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli). ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో అత్యుత్త‌మ ప్లేయ‌ర్ ఆయిన కోహ్లీ ఫిట్‌నెస్‌లోనూ రారాజే. అందుక‌నే అత‌డి కోసం యూజ‌ర్లు నెట్‌లో తెగ వెతికారట‌. ఈ జాబితాలో మ‌రో భార‌త క్రికెట‌ర్లు ఉన్నారు. స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్, మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ, రోహిత్ శ‌ర్మ వివ‌రాల కోసం సెర్చ్ చేశారు.

విరాట్ కోహ్లీ

If the last 25 years have taught us anything, the next 25 will change everything. Here’s to the most searched moments of all time. #YearInSearch pic.twitter.com/MdrXC4ILtr

— Google (@Google) December 11, 2023