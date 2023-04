April 25, 2023 / 09:27 PM IST

IPL 2023 : సొంత మైదానంలో గుజ‌రాత్ బ్యాట‌ర్లు రెచ్చిపోయారు. ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(56) మ‌రోసారి హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు. ఆ త‌ర్వాత అభిన‌వ్ మ‌నోహ‌ర్(42), డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(46)సిక్స‌ర్ల మోత మోగించారు. దాంతో, గుజ‌రాత్ 207 ప‌రుగ‌లు చేసింది.

బెహ్ర‌న్‌డార్ఫ్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో రాహుల్ తెవాటియా(20) తొలి రెండు బంతుల‌కు సిక్స్‌లు బాదాడు.దాంతో, గుజ‌రాత్ స్కోర్ రెండొంద‌లు దాటింది. ఐదో బంతికి భారీ షాట్ ఆడిన‌ డేవిడ్ మిల్ల‌ర్ (46) సూర్య చేతికి చిక్కాడు. ఆఖ‌రి బంతికి ర‌షీద్ ఖాన్(2) రెండు ర‌న్స్ తీశాడు. దాంతో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి గుజ‌రాత్ 207 ప‌రుగులు చేసింది.

