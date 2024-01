Arjuna Awards: ‘అర్జున‘ అందుకున్న షమీ.. ఇప్పటివరకు ఎంతమంది క్రికెటర్లు ఈ అవార్డు తీసుకున్నారో తెలుసా..?

January 9, 2024 / 03:33 PM IST

Arjuna Awards: టీమిండియా స్టార్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమీ మంగళవారం ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి చేతులమీదుగా క్రీడలలో ప్రభుత్వం అందజేసే రెండో అత్యున్నత పురస్కారమైన అర్జున అవార్డును అందుకున్నాడు. గత కొన్నాళ్లుగా టీమిండియా తరఫున నిలకడగా రాణిస్తున్న షమీ.. గత నాలుగేండ్లుగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 127 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక గతేడాది భారత్‌ వేదికగానే జరిగిన వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో 24 వికెట్లు సాధించాడు. షమీ అర్జున అవార్డు అందుకున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటిదాకా ఎంతమంది క్రికెటర్లు ఈ ఘనత సాధించారు..? వారి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

భారత క్రికెట్‌ జట్టులో అర్జున అవార్డు అందుకున్నవారిలో షమీ 58వ క్రికెటర్‌. ప్రస్తుతం టీమిండియాలో ఉన్న క్రికెటర్లలో విరాట్‌ కోహ్లీ, రోహిత్‌ శర్మ, అజింక్యా రహానే, అశ్విన్‌, ఛతేశ్వర్‌ పుజారా, రవీంద్ర జడేజాలు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. 1961 నుంచి అర్జున అవార్డు అందుకున్న క్రికెటర్లు వీళ్లే..

Today I am feeling very proud that I have been honored with the prestigious Arjuna Award by the President. I want to thank all those people who have helped me a lot to reach here and have always supported me in my ups and downs… thanks to My Coach, BCCI,team mates,my family,… pic.twitter.com/fWLGKfY5g8

— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) January 9, 2024