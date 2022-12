December 19, 2022 / 01:10 PM IST

దోహా: ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఫైన‌ల్లో ఫ్రాన్స్ స్ట్ర‌యిక‌ర్ కైలియ‌న్ ఎంబాపే హ్యాట్రిక్ గోల్స్ కొట్టి చ‌రిత్ర సృష్టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అర్జెంటీనాకు మెస్సి.. ఫ్రాన్స్‌కు ఎంబాపే. ఈ ఇద్ద‌రూ ఫైన‌ల్ పోరులో చెల‌రేగిపోయారు. తొలి అర్థ‌భాగంలో మెస్సి.. సెకండ్ హాఫ్‌లో ఎంబాపే కీల‌క గోల్స్ చేశారు. దీంతో ఫుల్ టైమ్‌లో 2-2 గోల్స్‌తో స‌మంగా నిలిచాయి. ఇక ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌లోనూ రెండు జ‌ట్లు గోల్స్ చేసి 3-3తో స‌మంగా నిలిచాయి. ఆ త‌ర్వాత జ‌రిగిన షూటౌట్‌లో 4-2 తేడాతో అర్జెంటీనా ట్రోఫీని కైవ‌సం చేసుకున్న‌ది.

ఆట 80వ నిమిషం వ‌ర‌కు దాదాపు అర్జెంటీనాదే హ‌వా కొన‌సాగింది. మ్యాచ్ ఏక‌ప‌క్షంగా వెళ్లింది. ఇక 80వ నిమిషంలో ఎంబాపే పెనాల్టీ గోల్ చేసి ఫ్రాన్స్ ఆశ‌లు నిలిపాడు. ఆ త‌ర్వాత మ‌రో నిమిషానికి మ‌ళ్లీ గోల్ చేశాడు. దీంతో ఒక్క‌సారిగా మ్యాచ్ స్వ‌రూప‌మే మారిపోయింది. మ్యాచ్‌పై ఆస‌క్తిని రేపిన ఎంబాపే త‌న అటాకింగ్ స్కిల్స్‌తో దూకుడు పెంచాడు. ఇక ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ ఫ‌స్ట్ హాఫ్‌లో మెస్సి గోల్ చేయ‌గా.. మ‌ళ్లీ అర్జెంటీనా ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. కానీ ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ సెకండ్ హాఫ్‌లో ఎంబాపే గోల్ చేసి మ‌ళ్లీ టెన్ష‌న్ పెంచాడు. అర్జెంటీనా అటాక్ చేస్తున్నా.. ఎంబాపే మాత్రం త‌న పంథాలో గోల్స్ చేస్తూ వెళ్లాడు.

Not the moment, mate: Mbappé and Deschamps both completely blank President Macron pic.twitter.com/bpOxpQOhD6

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) December 18, 2022