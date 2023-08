August 16, 2023 / 07:33 PM IST

FIFA Women’s World Cup : ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ఇంగ్లండ్ మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు(England Womens Team) చ‌రిత్ర సృష్టించింది. తొలిసారి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టింది. ఈరోజు జ‌రిగిన‌ సెమీఫైన‌ల్లో ఆతిథ్య ఆస్ట్రేలియా (Australia)ను ఓడించి ఫైన‌ల్ బెర్తు ద‌క్కించుకుంది. హోరాహోరీగా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్ 3-1తో ఆసీస్‌పై గెలుపొందింది. దాంతో, ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టు స‌భ్యులు, మేనేజ‌ర్ అంద‌రూ మేఘాల్లో తేలిపోతున్నారు. ఇంగ్లండ్ ప్లేయ‌ర్ల‌లో లారెన్ హెంప్‌, ఎల్లా టూనె, అలీసియారుసో త‌లొక గోల్ కొట్టారు. ఇంగ్లండ్, స్పెయిన్ జ‌ట్లు ఆగ‌స్టు ఆదివారం 20వ తేదీన టైటిల్ పోరులో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి.

‘మేము ఫైన‌ల్‌కు వెళ్లామంటే న‌మ్మ‌బుద్ది కావ‌డం లేదు. టోర్న‌మెంట్ చాంపియ‌న్‌గా నిలిచినంత సంతోషం వేస్తోంది. ఈ స్టేడియం నిజంగా ఓ అద్భుతం. ఇది కష్ట‌మైన మ్యాచ్. మావాళ్లు చాలా గొప్ప‌గా ఆడారు. దాంతో, మా గెలుపు సాధ్య‌మైంది’ అని ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టు మేనేజ‌ర్ స‌రీనా వీగ్మ‌న్(Sarina Wiegman) సంతోషంతో చెప్పింది.

A moment to remember. 👏

The @Lionesses make history, reaching their first-ever @FIFAWWC final. Congratulations to the players, staff and supporters! pic.twitter.com/9zAE4mKKuu

— FIFA (@FIFAcom) August 16, 2023