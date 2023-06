June 17, 2023 / 10:38 AM IST

లండ‌న్‌: ఒకే ఓవ‌ర్‌లో రెండు హ్యాట్రిక్‌లు తీశాడు. అంటే ఆరు బంతుల్లో ఆరుగురు బ్యాట‌ర్ల‌ను ఔట్ చేశాడు. ఆ అద్భుత ఫీట్‌ను అందుకున్న‌ది ఓ ఇంగ్లండ్ కుర్రోడు. అండ‌ర్‌-12 టోర్నీలో ఒలివ‌ర్ వైట్‌హౌజ్(Oliver Whitehouse) అనే పిల్ల‌వాడు ఈ రికార్డును త‌న ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. వ‌రుస‌గా ఆరు బంతుల్లో ఆరుగురు బ్యాట‌ర్ల‌ను ఔట్ చేసి సెన్షేష‌న్ క్రియేట్ చేశాడు. బ్రూమ్స్‌గ్రోవ్ క్రికెట్ క్ల‌బ్‌కు చెందిన ఆ టీనేజ‌ర్ కూక్‌హిల్ జ‌ట్టుపై ఈ ఫీట్‌ను అందుకున్నాడు. ఒకే ఓవ‌ర్‌లో ఆరు వికెట్లు తీయ‌డాన్ని న‌మ్మ‌లేక‌పోతున్నట్లు 12 ఏళ్ల టీనేజ‌ర్ ఒలివ‌ర్ లైట్‌హౌజ్ తెలిపాడు. ఆరుగురు బ్యాట‌ర్ల‌ను ఒలివ‌ర్ బౌల్డ్ చేయ‌డం విశేషం.

In an under 12 game on Friday, Ollie Whitehouse completed cricket by taking 6 wickets in an over… all bowled

😳😳😳😳😳😳https://t.co/dbpKjo8ltr@bbctms @ThatsSoVillage @CowCornerPod pic.twitter.com/Zn4DXTWCHl

— Bromsgrove Cricket Club (@BoarsCricket) June 11, 2023