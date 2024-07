July 2, 2024 / 07:50 PM IST

Archie Vaughan : ఇంగ్లండ్ క్రికెట్‌లో వార‌సులు దూసుకొస్తున్నారు. త‌మ తండ్రుల మాదిరిగానే రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టేందుకు సై అంటున్నారు. ఇప్ప‌టికే వెట‌ర‌న్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్(Andrew Flintoff) కుమారుడు రాకీ ఫ్లింటాఫ్(Rocky Flintoff) అండ‌ర్ -19 జట్టులోకి వ‌చ్చాడు. ఇప్పుడేమో మాజీ కెప్టెన్ మైఖేల్ వాన్(Michael Vaughan) కుమారుడు అర్చీ వాన్(Archie Vaughan) సైతం అరంగేట్రానికి సిద్ధ‌మ‌య్యాడు.

కుడి చేతివాటం బ్యాట‌ర్ అయిన అర్చీ ఇంగ్లండ్ అండ‌ర్ -19 జట్టుకు ఎంపిక‌య్యాడు. శ్రీ‌లంక‌తో జ‌రగ‌నున్న టెస్టు సిరీస్‌తో ఈ టీనేజ‌ర్ అరంగేట్రం చేయ‌నున్నాడు. రాకీ ఫ్లింటాఫ్ సైతం ఈ టీమ్‌లో ఉన్నాడు. శ్రీ‌లంక‌, ఇంగ్లండ్ అండ‌ర్ -19 జ‌ట్ల మ‌ధ్య‌ జూలై 8వ తేదీ నుంచి రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్ షురూ కానుంది. ఇంగ్లండ్ గొప్ప విజ‌యాల్లో భాగ‌మైన‌ మైఖేల్ వాన్, ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్‌లు 1998 – 2008 మ‌ధ్య కాలంలో 48 టెస్టులు ఆడారు. ఇప్పుడు వాళ్ల కుమారులు క‌లిసి ఆడ‌బోతున్నారు.

Highlights of Archie Vaughan’s 85 from 83 balls 📺

Archie top-scored for the Young Lions invitational XI against England u19! 👏#WeAreSomerset pic.twitter.com/rJ9TQnnEsX

