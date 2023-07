July 2, 2023 / 09:47 PM IST

Ben Stokes : ఇంగ్లండ్ టెస్టు జ‌ట్టు కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్(Ben Stokes) లార్డ్స్ టెస్టు(Lords Test)లో ప‌లు రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. వీరోచిత సెంచ‌రీ(155 : 214 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 9 సిక్స్‌లు) బాదిన‌ అత‌ను ఇంగ్లండ్ గడ్డ‌పై ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో అత్య‌ధిక సిక్స్‌లు(Most Sixes) కొట్టిన ఆట‌గాడిగా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. రెండో టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఈ లెఫ్డ్ హ్యాండ‌ర్ ఏకంగా 9 సిక్స్‌లు బాదాడు. అంత‌కుముందు 8 సిక్స్‌ల‌తో తాను నెల‌కొల్పిన రికార్డును ఈ రోజు బ్రేక్ చేశాడు. 2019లో లీడ్స్ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాపై స్టోక్స్ 8 సిక్స్‌లు కొట్టాడు.

అంతేకాదు లార్డ్స్ మైదానంలో జ‌రిగిన టెస్టులో ఒకే ఓవర్‌లో అత్య‌ధిక ప‌రుగుల బాదిన క్రికెట‌ర్‌గా గుర్తింపు సాధించాడు. ఆసీస్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ కామెరూన్ గ్రీన్(Cameron Green) ఓవ‌ర్లో ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ చిత‌క్కొట్టాడు. మూడు సిక్స్‌లు, ఒక ఫోర్‌, 1 సింగిల్‌తో క‌లిపి 23 ప‌రుగులు పిండుకున్నాడు.

You are something else, Stokesy 🙌💯 @IGcom | #Ashes pic.twitter.com/JCwJUKYkGJ

— England Cricket (@englandcricket) July 2, 2023