February 24, 2024 / 10:50 AM IST

రాంచీ: రాంచీలో జ‌రుగుతున్న నాలుగ‌వ టెస్టు(Ranchi Test) తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇండ్లండ్ జ‌ట్టు 353 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. భార‌త స్పిన్న‌ర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా త‌న ఖాతాలో నాలుగు వికెట్లు వేసుకున్నాడు. రెండో రోజు ఆట‌లో ఇవాళ ఉద‌యం జ‌డేజా చివ‌రి మూడు వికెట్ల‌ను తీసుకున్నాడు. కేవ‌లం ఆరు ప‌రుగుల తేడాలోనే ఇంగ్లండ్ త‌న చివ‌రి మూడు వికెట్ల‌ను కోల్పోయింది. తొలి రోజు ఇంగ్లండ్ ఏడు వికెట్ల న‌ష్టానికి 302 ర‌న్స్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇంగ్లండ్ బ్యాట‌ర్ జో రూట్ 122 ర‌న్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

Innings Break!

England all out for 353.

4⃣ wickets for @imjadeja

3⃣ wickets for Akash Deep

2⃣ wickets for @mdsirajofficial

1⃣ wicket for @ashwinravi99

Scorecard

February 24, 2024