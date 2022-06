ENG vs NZ | సెంచరీలు చేసిన కుమారులు.. సంతోషంతో కౌగిలించుకున్న తండ్రులు.. వీడియో వైరల్

June 13, 2022 / 09:21 PM IST

‘‘కుమారుడు పుట్టినప్పుడు కాదు.. అతను అందరి మెప్పూ పొందినప్పుడు కదా తల్లిదండ్రులకు పుత్రోత్సాహం’’ అని ఒక పాత పద్యం ఉంది కదా. ఇంగ్లండ్ మాజీ సారధి జో రూట్, యువ ఆటగాడు ఓలీ పోప్ ఇద్దరి తండ్రులకు అదే కలిగింది. న్యూజిల్యాండ్‌తో (ENG vs NZ) జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో జో రూట్, పోప్ ఇద్దరూ సెంచరీలతో చెలరేగారు. పోప్ 239 బంతులు ఎదుర్కొని 145 పరుగులు చేయగా.. జో రూట్ 211 బంతుల్లో 176 పరుగులు చేశాడు.

మూడో రోజు (ENG vs NZ) ఆటలోనే వీళ్లిద్దరూ తమ సెంచరీలు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో మైదానంలోనే ఉన్న రూట్, పోప్ తండ్రులు సంతోషంతో ఒకరినొకరు కౌగిలించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ‘‘ఇవే కదా ఒక తండ్రి గర్వపడే క్షణాలు’’ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Beautiful moment from today ❤️

The fathers of Ollie Pope and Joe Root embrace as both their sons reach 💯 for 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#ENGvNZ pic.twitter.com/r2j13MKyjh

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) June 12, 2022