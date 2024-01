Australia Open 2024: రడుకాను, రిబాకినాకు షాక్‌.. తృటిలో ఓటమి నుంచి బయటపడ్డ స్వియాటెక్‌

January 18, 2024 / 06:40 PM IST

Australia Open 2024: ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ రెండో రౌండ్‌లోనూ స్టార్‌ ప్లేయర్లకు షాకులు తప్పడం లేదు. గతేడాది మూడు సర్జరీల తర్వాత కొద్దిరోజులకే మళ్లీ టెన్నిస్‌ రాకెట్‌ పట్టిన బ్రిటన్‌ స్టార్‌ ప్లేయర్‌ ఎమ్మా రడుకానుతో పాటు గతేడాది ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ రన్నరప్‌ రిబాకినాల పోరాటం రెండో రౌండ్‌లోనే ముగిసింది. మెల్‌బోర్న్‌లోని షో కోర్ట్‌ 2 వేదికగా ముగిసిన మహిళల సింగిల్స్‌ రెండో రౌండ్‌ పోరులో రడుకాను.. 4-6, 6-4, 4-6 తేడాతో చైనాకు చెందిన యఫన్‌ వాంగ్‌ చేతిలో ఓటమి చవిచూసింది. ఆట జరుగుతున్నంతసేపు అలిసిపోయినట్టుగా కనిపించిన రడుకాను.. రెండో రౌండ్‌లోనే ఇంటిముఖం పట్టింది. ఇక గతేడాది మహిళల సింగిల్స్‌ రన్నరప్‌ రిబాకినా (కజకిస్తాన్‌) పోరాటం కూడా రెండో రౌండ్‌లోనే ముగిసింది. మరో స్టార్‌ ప్లేయర్‌, పోలండ్‌ సంచలనం టాప్‌ సీడ్‌ ఇగా స్వియాటెక్‌ మాత్రం మూడో రౌండ్‌కు చేరింది.

రాడ్‌ లీవర్‌ ఎరీనాలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గత సీజన్‌ రన్నరప్‌ రిబాకినా.. 4-6, 6-4, 6-7 (20-22)తేడాతో రష్యాకు చెందిన అన్నా బిల్కినోవా చేతిలో ఓడింది. గ్రాండ్‌స్లామ్‌ చరిత్రలో అత్యంత సుదీర్ఘ టై బ్రేక్‌ (42 పాయింట్లు) గా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో రిబాకినాకు షాక్‌ తప్పలేదు. రెండు గంటల 46 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ పోరులో రిబాకినా, బిల్కినోవా ఢీ అంటే ఢీ అన్నట్టుగా పోరాడినా చివరికి కజకిస్తాన్‌ అమ్మాయికి ఓటమి తప్పలేదు.

