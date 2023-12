December 23, 2023 / 01:17 PM IST

Electra Stumps : క్రికెట్‌లో డీఆర్ఎస్‌(Descision Review System)తో మొద‌లు ఐపీఎల్‌లో ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్(Impact Player) వంటి కొత్త నిబంధ‌న‌లు ఆట‌ను మ‌రింత ఆస‌క్తిక‌రంగా మార్చేశాయి. ఇప్పుడు మ‌హిళ‌ల బిగ్‌బాష్ లీగ్‌(Womens Big Bosh League)లోనూ అభిమానుల‌ను ఆక‌ట్టుకునేందుకు కొత్త‌ర‌కం టెక్నాల‌జీ వాడుతున్నారు. రంగులొలికే ఎల‌క్ట్రా స్టంప్స్‌(Electra Stumps)ను ప్ర‌వేశ పెట్టారు.

ఎలెక్ట్రా స్టంప్స్‌ను తొలిసారిగా సిడ్నీ సిక్స‌ర్స్, అడిలైడ్ స్ట్ర‌యిక‌ర్స్ మ్యాచ్‌లో ఉప‌యోగించారు. రంగుల కాంతులీనే ఈ స‌రికొత్త‌ స్టంప్స్ ప‌నితీరును తాజాగా ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ మైఖేల్ వాన్(Mikheal Vaughan), ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఆట‌గాడు మార్క్‌ వా (Mark Waugh) వివ‌రించారు.

For the first time in the BBL…

The electra stumps are on show 🪩 #BBL13 pic.twitter.com/A6KTcKg7Yg

— KFC Big Bash League (@BBL) December 22, 2023