January 29, 2024 / 10:46 AM IST

ISSF World Cup : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ అంత‌ర్జాతీయ షూటింగ్ స్పోర్ట్ స‌మాఖ్య‌ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌(ISSF World Cup)లో భార‌త‌ యువ స్పిన్న‌ర్ దివ్యాన్ష్ సింగ్ ప‌న్వార్(Divyansh Singh Panwar) అద‌ర‌గొట్టాడు. రికార్డు స్కోర్‌తో దేశానికి రెండో బంగారు ప‌త‌కం అందించాడు. ఈజిప్ట్‌లో ఆదివారం జ‌రిగిన‌ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ ఒలింపిక్ సిటీ షూటింగ్ 10 మీట‌ర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ పిస్ట‌ల్ ఫైన‌ల్లో దివ్యాన్ష్‌ రికార్డు స్కోర్ సాధించాడు. మ‌హిళ‌ల విభాగంలో సోన‌మ్ ఉత్త‌మ్ మ‌స్క‌ర్(Sonam Uttam Maskar) వెండి వెలుగ‌లు విర‌జిమ్మింది.

24 షూట్ల‌లో 21 ఏండ్ల దివ్యాన్ష్ 253.7 స్కోర్‌తో చైనాకు చెందిన షెంగ్ లిహా(Sheng Lihao)వో రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. దాంతో, షెంగ్ గ‌తంలో 253.3 స్కోర్‌తో రెండో స్థానానికి ప‌రిమిత‌మ‌య్యాడు. ఇట‌లీ షూట‌ర్ డానీ సొల్లాజో(Dani Sollazo) 1.9 స్కోర్‌తో వెండి ప‌త‌కం గెలుచుకున్నాడు.

Divyansh Singh Panwar of India 🇮🇳 shoots World Record to win Gold🥇in Men’s 10m Air Rifle at the ISSF World Cup in Cairo, Egypt. #indianshooting pic.twitter.com/lg1ws4XbOH

— indianshooting.com (@indianshooting) January 28, 2024