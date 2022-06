Dinesh Karthik | ప్రపంచకప్ ఆడటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా: దినేష్ కార్తీక్

June 18, 2022 / 05:54 PM IST

ప్రస్తుతం క్రికెట్ లోకమంతా ఆశ్చర్యంగా గమనిస్తున్న ఆటగాడు దినేష్ కార్తీక్. తన వయసు ఆటగాళ్లంతా రిటైర్ అయిపోవడానికి సిద్ధం అవుతున్న సమయంలో.. అతను మాత్రం అద్భుతమైన ఆటతీరుతో భారత జట్టులోకి దూసుకొచ్చాడు. సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన నాలుగో టీ20 మ్యాచ్‌లో జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు సూపర్ ఇన్నింగ్స్ ఆడి భారత్‌కు మంచి స్కోరు అందించాడు.

ఈ క్రమంలో మ్యాచ్ అనంతరం హార్దిక్ పాండ్యాతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఈ ప్రపంచకప్ ఆడాలని చాలా గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నా. నా లక్ష్యం అదే. చాలా కాలంగా ఆడుతున్నాను కాబట్టి.. సెలెక్ట్ కాకపోతే ఎలా ఉంటుందో కూడా నాకు తెలుసు. నా అదృష్టం కొద్దీ ఆర్సీబీ నాకు ఆ వేదికను అందించింది. నాకంటూ ఒక రోల్ ఇచ్చింది. దాని కోసమే నేను ప్రాక్టీస్ చేశా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నా.

కష్టమైన మ్యాచుల్లో భారత్‌ను గెలిపించాలనేది నా కోరిక. ఈ జట్టులో భాగంగా ఉండటం ఎంత కష్టమో నాకు తెలుసు’’ అని డీకే చెప్పాడు. అతని ఆటతీరు చూసిన మాజీలు కూడా డీకేను కచ్చితంగా ప్రపంచకప్‌ ఆడే జట్టులో ఎంపిక చేయాలని సిఫారసులు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

