April 16, 2024 / 12:19 PM IST

బెంగుళూరు: రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగుళూరు(ఆర్సీబీ) బ్యాట‌ర్‌ దినేశ్ కార్తీక్‌(Dinesh Karthik).. ఈ ఐపీఎల్ సీజ‌న్‌లో అతి పెద్ద సిక్స్‌ను బాదాడు. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అత‌ను ఓ భారీ సిక్స‌ర్ కొట్టాడు. ఆ సిక్స‌ర్ సుమారు 108 మీట‌ర్ల దూరం ప్ర‌యాణించింది. 288 ర‌న్స్ టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన ఆర్సీబీ.. దాదాపు టార్గెట్ వ‌ర‌కూ వెళ్లింది. అయితే దినేశ్ కార్తీక్ ఈ మ్యాచ్‌లో స్ట‌న్నింగ్ బ్యాటింగ్‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించారు. 35 బంతుల్లో అత‌ను 83 ర‌న్స్ చేశాడు. దాంట్లో 5 ఫోర్లు, ఏడు సిక్స‌ర్లు ఉన్నాయి. 25 ర‌న్స్ తేడాతో ఆర్సీబీ ఓట‌మి చూవిచూసింది.

The biggest six of this year’s IPL. Surely @DineshKarthik is making a strong case for his inclusion in the squad for WC T20 later this year pic.twitter.com/Qfik1n6s99

— Brutal Truth (@sarkarstix) April 16, 2024