Dinesh Karthik | ధోనీ బుర్రలో ఏముందో చదువుతా.. డీకే ఫన్నీ ఇంటర్వ్యూ షేర్ చేసిన బీసీసీఐ

June 12, 2022 / 03:59 PM IST

ప్రస్తుతం భారత జట్టులో హాట్ టాపిక్‌గా మారిన ఆటగాడు దినేష్ కార్తీక్. ఈ వెటరన్ ఆటగాడు ఐపీఎల్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో భారత జట్టులోకి పునరాగమనం చేశాడు. ఈ సందర్భంగా బీసీసీఐకి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించాడు. టీ ఇష్టమా? లేదంటే కాఫీనా? అని అడిగితే తనకు టీ అంటేనే ఇష్టమని, దేశంలో వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు కూడా మంచి టీ సులభంగా దొరుకుతుందని చెప్పాడు.

అలాగే ఎగిరే శక్తి కావాలా? లేక మైండ్ రీడింగ్ శక్తి బాగుంటుందా? అని అడగ్గా.. ‘‘ఎగిరే శక్తి దొరికితే అలస్కాకు ఎగురుకుంటూ వెళ్లిపోతా. అదే మైండ్ రీడింగ్ శక్తి లభిస్తే.. ధోనీ బుర్రలో ఏముందో చదువుతా’’ అని వెల్లడించాడు. అలాగే తనకు రోజర్ ఫెదరర్ అంటే చాలా ఇష్టమన్నాడు. ఫుట్‌బాల్‌లో మెస్సీ ఆటతీరు బాగా నచ్చుతుందని చెప్పాడు.

తన జీవితంపై పుస్తకం కన్నా కూడా.. సినిమా వస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నట్లు వివరించాడు. ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్‌లో భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న డీకేకు.. తొలి టీ20లో బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం లభించలేదు. కేవలం రెండు బంతులే ఎదుర్కున్నాడు. ప్రస్తుతం బారాబటి స్టేడియంలో జరిగే రెండో టీ20 కోసం సన్నద్ధం అవుతున్నాడు.

— BCCI (@BCCI) June 12, 2022