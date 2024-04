April 11, 2024 / 09:39 PM IST

MI vs RCB : ముంబై ఇండియ‌న్స్ సొంత మైదానంలో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB) బ్యాట‌ర్లు శివాలూగిపోయారు. కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(61), దినేశ్ కార్తిక్(53 నాటౌట్), ర‌జ‌త్ పాటిదార్‌(50)లు అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో క‌దం తొక్కారు. దాంతో, ఆర్సీబీ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 196 ర‌న్స్ కొట్టింది. ముంబై ఇండియ‌న్స్ స్టార్ పేస‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా నిప్పులు చెరిగానా.. మిగ‌తా బౌల‌ర్ల‌కు ఈ ముగ్గురు చుక్కులు చూపించారు.

ఒక ద‌శ‌లో 23కే రెండు వికెట్లు ప‌డిన జ‌ట్టును డూప్లెసిస్, పాటిదార్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో ఆదుకోగా.. చివ‌ర్లో కార్తిక్ ఉప్పెన‌లా విరుచుకుప‌డ్డాడు. ఆకాశ్ మ‌ద్ధాల్‌ను ఉతికారేస్తూ బౌండ‌రీల వ‌ర్షం కురిపించాడు. దాంతో, ఆర్సీబీ నిర్ణీత‌వ ఓవ‌ర్లలో స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది. ముంబై బౌలర్ల‌లో బుమ్రా(21/5) ఐదు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

వాంఖ‌డేలో జ‌రిగిన‌ గ‌త మ్యాచ్‌లో 233 ర‌న్స్ కొట్టిన ముంబై టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ తీసుకుంది. దాంతో, ఆర్సీబీ ఆట‌గాళ్లు చిత‌క్కొట్ట‌డం ఖాయ‌మ‌నుకున్నార‌తా. కానీ, సీన్ రివ‌ర్స్ అయింది. ఆదిలోనే రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌పై సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన విరాట్ కోహ్లీ(3) ఔట‌య్యాడు. ఆ కాసేప‌టికే అరంగేట్రం బ్యాట‌ర్ విల్ జాక్స్(8)ను ఆకాశ్ మ‌ద్వాల్ వెన‌క్కి పంపాడు. దాంతో 23 పరుగుల‌కే ఆర్సీబీ రెండు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డిన జ‌ట్ట‌ను ర‌జ‌త్ పాటిదార్(50), డూప్లెసిస్‌లు ఆదుకున్నారు.

గ‌త ఐదు మ్యాచుల్లో విఫ‌ల‌మైన పాటిదార్ సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. గెరాల్డ్ కోయెట్జీ వేసిన 12వ ఓవ‌ర్‌లో వ‌రుస‌గా రెండు సిక్స‌ర్ల‌తో ఈ ఎడిష‌న్‌లో తొలి ఫిఫ్టీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. 105 ప‌రుగుల వ‌ద్ద అత‌డు మూడో వికెట్‌గా వెనుదిర‌గ‌గా.. ఆ తర్వాత వ‌చ్చిన‌ గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్(0) మ‌రోసారి నిరాశ‌ప‌రుస్తూ డ‌కౌట్ అయ్యాడు. ఆ ద‌శ‌లో ఆర్సీబీ స్కోర్ 160 దాట‌డం క‌ష్ట‌మ‌నిపించింది.

కానీ, దినేశ్ కార్తిక్(53 నాటౌట్), డూప్లెసిస్‌లు ముంబై బౌల‌ర్ల‌ను ముప్ప‌తిప్ప‌లు పెడుతూ బౌండ‌రీలు రాబట్టారు. కానీ, బుమ్రా ఒకే ఓవ‌ర్లో డూప్లెసిస్, మ‌హిపాల్ లొమ్‌రోర్‌ల‌ను ఔట్ చేసి హ్యాట్రిక్‌పై నిలిచాడు. అనంత‌రం 19వ ఓవ‌ర్‌లో ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ సౌర‌వ్ చౌహ‌న్(9), విజ‌య్‌కుమార్‌(0)ల‌ను ఔట్ చేసి మ‌రోసారి హ్యాట్రిక్‌కు చేరువ‌య్యాడు. అయితే.. ఆకాశ్ దీప్ అడ్డుప‌డ‌డంతో బుమ్రా ఐదు వికెట్లతో స‌రిపెట్టుకున్నాడు.

