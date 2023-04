IPL 2013 | మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన ఢిల్లీ

April 15, 2023 / 05:42 PM IST

IPL 2013 : ఢిల్లీ స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలో మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. య‌శ్ ధూల్(0)ను సిరాజ్ ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపాడు. అంత‌కుముందు పార్నెల్ బౌలింగ్‌లో మిచెల్ మార్ష్(0) ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను కోహ్లీ అందుకున్నాడు. భారీ ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన ఢిల్లీకి తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే షాక్ త‌గిలింది. ఓపెన‌ర్ పృథ్వీ షా(0) ర‌నౌట్ అయ్యాడు. సిరాజ్ వేసిన నాలుగో బంతికి ప‌రుగుకు ప్ర‌య‌త్నించాడు. కానీ, అనుజ్ రావ‌త్ బంతిని ఆపి, నేరుగా వికెట్ల‌ను గిరాటేశాడు. డేవిడ్ వార్న‌ర్, మ‌నీశ్ పాండే క్రీజులో ఉన్నారు.

