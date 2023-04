April 20, 2023 / 10:39 PM IST

IPL 2023 : గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) బౌల‌ర్లు సత్తా చాటారు. కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌ను 127 ప‌రుగుల‌కు క‌ట్ట‌డి చేశారు. ఢిల్లీ బౌల‌ర్ల ధాటికి ప్ర‌ధాన బ్యాట‌ర్లంతా చేతులెత్తేశారు. జేస‌న్ రాయ్(43) టాప్ స్కోర‌ర్. ఆఖ‌ర్లో ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(38) పోరాడ‌డంతో కోల్‌క‌తా స్కోర్ వంద దాటింది. ముఖేశ్ కుమార్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(38) దంచాడు. హ్యాట్రిక్ సిక్స్‌లు బాదాడు. 19 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి. ఆఖ‌రి బంతికి వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ర‌నౌటయ్యాడు. దాంతో కోల్‌క‌తా 127 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌట్ అయింది.

