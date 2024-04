April 20, 2024 / 08:36 PM IST

SRH vs DC : ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌ను బ‌ద్ధ‌లు కొట్టిన సన్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sun risers Hyderabad) ప‌వ‌ర్ ప్లేలో రికార్డు స్కోర్ బాదింది. ఓపెన‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్(89), అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(46) సునామీలా విరుచుకుప‌డ‌డంతో 125 ర‌న్స్ కొట్టింది. దాంతో మ‌రోసారి ఐపీఎల్ రికార్డు స్కోర్ బ‌ద్ధ‌ల‌వ్వడం ఖాయ‌మ‌నుకున్నారంతా. అయితే.. స్ట్రాట‌జిక్ టైమ్ ఔట్ త‌ర్వాత ఢిల్లీ బౌల‌ర్లు అనూహ్యంగా పైచేయి సాధిస్తూ.. కీల‌క వికెట్లు తీశారు. దాంతో హైద‌రాబాద్ స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం నితీశ్ రెడ్డి(9), ష‌హ్‌బాజ్ అహ్మ‌ద్‌(11)లు ఆడుతున్నారు. ఓవ‌ర్ల‌కు హైద‌రాబాద్ స్కోర్.. 175/4.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన హైద‌రాబాద్‌కు ఓపెన‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్(89), అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(46) అదిరే ఆరంభ‌మిచ్చారు. ఢిల్లీ గ‌డ్డ‌పై సిక్స‌ర్ల మోత మోగిస్తూ .. బౌల‌ర్ మారినా బంతి గ‌మ్యం బౌండ‌రీయే అన్న‌ట్టు చెల‌రేగారు. దాంతో, హైద‌రాబాద్ స్కోర్ రాకెట్ వేగంతో ప‌రుగులు తీసింది. ఆర్సీబీపై సెంచరీ బాదిన హెడ్ కేవ‌లం 16 బంతుల్లోనే అర్థ శ‌త‌కం న‌మోదు చేశాడు.

What a turnaround this from @DelhiCapitals 👏👏

Kuldeep Yadav gets the dangerous Travis Head while Axar Patel gets Heinrich Klaasen 👌👌

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱 #TATAIPL | #DCvSRH pic.twitter.com/mmJIBB2uEq

— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2024