Australia Open 2024: ‘జెంగ్‌’ను జయించిన సబలెంక.. బెలారస్‌ బామదే ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌..

January 27, 2024 / 04:21 PM IST

Australia Open 2024: డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ అరీనా సబలెంక వరుసగా రెండోసారి ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ మహిళల సింగిల్స్‌ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది. చైనా యువ సంచలనం కిన్వెన్‌ జెంగ్‌తో మెల్‌బోర్న్‌లోని రాడ్‌ లీవర్‌ ఎరీనా వేదికగా శనివారం ముగిసిన మహిళల సింగిల్స్‌ ఫైనల్‌ పోరులో సబలెకం అలవోక విజయం సాధించింది. రెండో సీడ్‌ సబలెంక.. 6-3, 6-2 తేడాతో 12వ సీడ్‌ జెంగ్‌ను జయించింది. ఈ బెలారస్‌ బామకు ఇది మూడో గ్రాండ్‌స్లామ్‌ ఫైనల్‌ కాగా రెండో ట్రోఫీ. ఈ విజయం ద్వారా సబలెంక.. 2013 తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ విజయాలు సాధించిన తొలి క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది.

సీజన్‌ ఆరంభ టోర్నీ అయిన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన సబలెంక.. ఈ టోర్నీలో ఒక్క సెట్‌ కూడా కోల్పోకుండా ట్రోఫీ నెగ్గడం గమనార్హం. తొలి రౌండ్‌లో ఎల్లా సీడెల్‌ను ఓడించిన సబలెంక.. రెండో రౌండ్‌లో బ్రెండా, మూడో రౌండ్‌లో లెసియా సురెంకోను చిత్తు చేసింది. ప్రి క్వార్టర్స్‌లో అమందా అనిసిమోవాను క్వార్టర్స్‌లో బార్బోరా క్రెజికోవాను ఓడించింది. ఇక సెమీస్‌లో అమెరికా యువ సంచలనం కోకో గాఫ్‌ను చిత్తు చేసిన సబలెంక.. ఫైనల్‌లో జెంగ్‌తో పోరులో అలవోక విజయం సాధించింది. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో ఒక్క సెట్‌ కూడా కోల్పోకుండా టైటిల్‌ గెలిచిన క్రీడాకారిణుల జాబితాలో 2007 తర్వాత సబలెంక ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. ఆ ఏడాది సెరీనా విలియమ్స్‌ కూడా ఒక్క సెట్‌ కోల్పోకుండా ట్రోఫీ నెగ్గింది.

Raw power from @SabalenkaA ! She closes out the point, the game and takes a 6-3 4-1 lead. #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/DU9pNTfzpJ

దిగ్గజాల సరసన..

ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ టోర్నీలు గెలవడం ద్వారా దిగ్గజ ప్లేయర్ల సరసన నిలిచింది. 2009, 2010లో సెరీనా విలియమ్స్‌ ఈ ఫీట్‌ సాధించగా 2012, 2013లలో విక్టోరియా అజరెంక వరుసగా రెండు టైటిల్స్‌ గెలిచింది. ఆ తర్వాత సబలెంకనే ఈ ఘనత సాధించింది. 2022లో సబలెంక.. ఎలీనా రిబాకినాను ఓడించిన విషయం తెలిసిందే. గ్రాండ్‌స్లామ్స్‌ మొదలయ్యాక ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ టైటిల్స్‌ (మహిళల సింగిల్స్‌లో) సాధించినవారిలో మార్గరెట్‌ కోర్ట్‌, ఎవోన్‌ గూలాగోంగ్‌, స్టెఫి గ్రాఫ్‌, మోనికా సీల్స్‌, మార్టినా హింగిస్‌, జెన్నిఫర్‌ కప్రియాతి, సెరీనా విలియమ్స్‌, విక్టోరియా అజరెంకల సరసన సబలెంక చేరింది.

We are who we are because of those who support and believe in us.

Much love, @SabalenkaA!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/ckqrGibEBA

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2024