April 2, 2024 / 09:18 PM IST

IPL 2024 RCB vs LSG : చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్(Luckonw Super Giants) బ్యాట‌ర్లు చితక్కొట్టారు. ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్ (81) సూప‌ర్ హాఫ్ సెంచ‌రీతో మెర‌వ‌గా.. చివ‌ర్లో నికోల‌స్ పూర‌న్(40 నాటౌట్ : 20 బంతుల్లో ఒక ఫోర్, 5 సిక్స‌ర్లు) ఉతికారేశాడు. టాప్లే వేసిన 19వ ఓవ‌ర్లో హ్యాట్రిక్ సిక్స‌ర్ల‌తో ల‌క్నోకు కొండంత స్కోర్ అందించాడు. దాంతో, కేఎల్ రాహుల్ సేన‌ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 181 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌లో మ్యాక్స్‌వెల్ రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

ఐపీఎల్ 17వ సీజన్‌లో ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌కు ల‌క్నో ఓపెన‌ర్లు కేఎల్ రాహుల్(20), డికాక్‌(81)లు చుక్కలు చూపించారు. అయితే.. మ్యాక్స్‌వెల్ త‌న స్పిన్ మాయాజాలంతో రాహుల్‌ను ఔట్ చేసి ఆర్సీబీకి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. మ‌రో ఎండ్‌లో తొలి ఓవ‌ర్ నుంచే దంచిన డికాక్ ఐపీఎల్‌లో 22వ ఫిఫ్టీ బాదాడు. ఇక విధ్వంసక ఆల్‌రౌండ‌ర్ జ‌త‌గా డికాక్ రెచ్చిపోయాడు.

Innings Break!

A solid innings from Quinton de Kock & a fine finish from Nicholas Pooran 👏👏#LSG set a target of 1️⃣8️⃣2️⃣ for #RCB

Will be chased or will #LSG get their 2nd win on the trot? 🤔

Scorecard ▶️ https://t.co/ZZ42YW8tPz#TATAIPL | #RCBvLSG pic.twitter.com/6uJZpYxFOb

— IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2024