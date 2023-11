Mohammed Kaif: కైఫ్ వ్యాఖ్యలపై విరుచుకుపడ్డ వార్నర్.. వరల్డ్ కప్ లో బెస్ట్ టీమ్ మాదేనంటూ..

November 22, 2023 / 08:01 PM IST

Mohammed Kaif: వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ ముగిసిన తర్వాత టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ మహ్మద్‌ కైఫ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆస్ట్రేలియన్లకు కోపం తెప్పించాయి. స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో కైఫ్‌ మాట్లాడుతూ… ‘ఈ వరల్డ్‌ కప్‌ను బెస్ట్‌ టీమ్‌ గెలుచుకుందంటే నేను అస్సలే ఒప్పుకోను. పేపర్‌పై భారత జట్టే బెస్ట్‌ టీమ్‌..’అని వ్యాఖ్యానించాడు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ఆసీస్‌ ఓపెనర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌తో పాటు ఆ దేశానికి చెందిన మాజీ క్రికెటర్లు కూడా స్పందిస్తున్నారు.

వార్నర్‌ స్పందిస్తూ.. ‘నాకు మహ్మద్‌ కైఫ్‌ అంటే ఇష్టం. కానీ ఆయన చెప్పినట్టు పేపర్‌ మీద ఎవరు గొప్ప అన్నది కాదు. ఫీల్డ్‌లో ఎవరు గొప్పగా ఆడారు..? అన్నదే ముఖ్యం. అందుకే దానిని ఫైనల్‌ అని పిలుస్తారు. ఆ రోజే లెక్కలోకి వస్తుంది..’ అని కౌంటర్‌ ఇచ్చాడు.

I like MK, issue is it does not matter what’s on paper. At the end of the day you need to perform when it matters. That’s why they call it a final. That’s the day that counts and it can go either way, that’s sports. 2027 here we come 👍 https://t.co/DBDOCagG2r

— David Warner (@davidwarner31) November 22, 2023