David Warner: నా వారసుడిగా అతడైతేనే కరెక్ట్‌ : వార్నర్‌

December 26, 2023 / 09:19 PM IST

David Warner: ఆస్ట్రేలియా సీనియర్‌ ఓపెనర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ తన సుదీర్ఘ క్రికెట్‌ కెరీర్‌లో ఆఖరి టెస్టు సిరీస్‌ ఆడుతున్న విషయం తెలిసిందే. పాకిస్తాన్‌తో స్వదేశంలో జరుగుతున్న మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ తర్వాత టెస్టుల నుంచి తప్పుకుంటానని వార్నర్‌ భాయ్‌ ఇదివరకే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే వార్నర్‌ తర్వాత రెడ్‌ బాల్‌ క్రికెట్‌లో అతడి స్థానాన్ని భర్తీ చేసేది ఎవరు..? ఎవరైతే ఆ పొజిషన్‌ను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు..? అన్నదానిపై ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌లో చర్చోపచర్చలు జరుగుతున్న వేళ వార్నర్‌ తాజాగా తన వారసుడెవరైతే బాగుంటుందో వెల్లడించాడు.

మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా పాకిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న బాక్సింగ్‌ డే టెస్టు సందర్బంగా తొలి రోజు ఆట ముగిసిన తర్వాత వార్నర్‌ స్పందిస్తూ… ‘అది చాలా కష్టం. ఆ విషయంలో తుది నిర్ణయం సెలక్టర్లదే. కానీ నా అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే ఆ ఛాన్స్‌ హ్యారీ (మార్కస్‌ హారీస్‌) కి ఇస్తాను. అతడు ఇటీవల కాలంలో అద్భుత ప్రదర్శనలతో రాణిస్తున్నాడు. అతడికి ఆ అవకాశం దక్కాలి. పాకిస్తాన్‌తో విక్టోరియా లెవన్‌ ఆడిన మ్యాచ్‌లో హ్యారీ సెంచరీ కూడా చేశాడు. అతడికి సరైన అవకాశాలు రాకపోవచ్చు గానీ నా తర్వాత నా ప్లేస్‌ను అతడు భర్తీ చేస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ సెలక్టర్లు అతడి మీద నమ్మకముంచితే అతడు తనను తాను నిరూపించుకుంటాడు’ అన అన్నాడు.

,” Warner said. “It’s obviously up to the selectors. But from my position, I feel like the person who’s worked their backside off and has been there for a while in the background, I think Marcus Harris’ been that person. He’s toured, he’s going to have that chance. pic.twitter.com/uTndmQd9jm

