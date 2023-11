November 21, 2023 / 10:38 AM IST

David Warner : సొంత‌ గ‌డ్డ‌పై జ‌రిగిన‌ వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌(ODI World Cup 2023)లో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) ఆఖ‌రి మెట్టుపై బోల్తా ప‌డ‌డం కోట్లాది మంది గుండెల్ని పిండేసింది. అది కూడా 2003 ఫైన‌ల్లో క‌ప్పును లాగేసుకున్న‌ ఆస్ట్రేలియా(Australia) చేతిలో ఓట‌మిని అభిమానులు జీర్ణించుకోలేక‌పోతున్నారు. ఈ స‌మ‌యంలో ఆసీస్ స్టార్ ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(David Warner) సోష‌ల్‌మీడియా వేదిక‌గా భార‌త అభిమానుల‌కు క్ష‌మాప‌ణలు చెప్పాడు.

‘వ‌ర‌ల్డ్ గెప్ గెలిచినందుకు క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్తున్నా. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్ నిజంగా ఒక అద్బుత‌మైన మ్యాచ్. అహ్మ‌దాబాద్ స్టేడియం వాతావ‌ర‌ణం చాలా గొప్ప‌గా ఉంది. భార‌త జ‌ట్టు చాలా తీవ్రంగా ప్ర‌య‌త్నించింది. అంద‌రికీ ధ‌న్య‌వాదాలు’ అని వార్న‌ర్ త‌న ఎక్స్ ఖాతాలో రాసుకొచ్చాడు.

I apologise, it was such a great game and the atmosphere was incredible. India really put on a serious event. Thank you all https://t.co/5XUgHgop6b

— David Warner (@davidwarner31) November 20, 2023