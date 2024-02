February 8, 2024 / 01:12 PM IST

Daryl Mitchell : ద‌క్షిణాఫ్రికాతో రెండో టెస్టుకు ముందు న్యూజిలాండ్‌కు పెద్ద షాక్ త‌గిలింది. స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ డారిల్ మిచెల్(Daryl Mitchell) గాయ‌ప‌డ్డాడు. ప్రాక్టీస్ సెష‌న్‌లో మిచెల్ బొట‌న‌ వేలి(Toe Injury)కి గాయ‌మైంది. దాంతో మేనేజ్‌మెంట్ అత‌డి విశ్రాంతినిచ్చింది. కోలుకునేందుకు ఎక్కువ స‌మ‌యం ప‌ట్ట‌నుంది.

దాంతో, ఈ ఆల్‌రౌండ‌ర్‌ ఆస్ట్రేలియాతో టీ20 సిరీస్‌కు కూడా దూర‌మ‌య్యే అవ‌కాశం ఉంది. ఆడ విల్ ఒ రూర్కీ స్క్వాడ్‌లో క‌లువ‌నున్నాడు. అయితే.. రెండో టెస్టుకు మిచెల్ స్థానంలో విల్ యంగ్‌ను ఆడిస్తార‌నే వార్త‌లు వినిపిస్తున్నాయి. ‘మూడు ఫార్మాట్ల స్క్వాడ్‌లో మిచెల్ ఎంతో కీల‌క‌మైన ఆట‌గాడు. ఈ ఏడాది షెడ్యూల్ దృష్ట్యా అతడు రిహాబిలిటేష‌న్‌లో ఎక్కువ స‌మ‌యం గ‌డిపేందుకు అనుమ‌తిస్తున్నాం. త‌ర్వాతి మ్యాచుల‌కు అత‌డు పూర్తిగా కోలుకుంటాడ‌ని ఆశిస్తున్నాం’ అని హెడ్‌కోచ్ గ్యారీ స్టీడ్ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపాడు.

A long-term foot injury forces Daryl Mitchell out of New Zealand’s next four games; aims for recovery before the Australia Tests

