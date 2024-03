March 17, 2024 / 05:58 PM IST

Pakistan Cricket | పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ జట్టు అంతర్గతంగా విభేదాలతో సతమతమవుతున్నదని గత కొంతకాలంగా వస్తున్న వార్తలకు తాజాగా ఆ జట్టు యువ పేసర్‌ నసీమ్‌ షా మరోసారి ఆజ్యం పోశాడు. పాక్‌ జట్టులో ఉన్న ఆటగాళ్లు ఏదైనా గాయమైనా.. మ్యాచ్‌ ఆడేందుకు వంద శాతం ఫిట్‌గా లేకున్నా టీమ్‌ నుంచి తప్పుకోవడానికి ఆసక్తి చూపరని, ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితుల్లో తప్పుకుంటే తర్వాత వాళ్ల కెరీర్‌లు ఉంటాయో ఉండయోననే అభద్రతాభావంలో ఉంటారని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

క్రిక్‌ విక్‌తో ముచ్చటించిన నసీమ్‌ షా మాట్లాడుతూ.. ‘వాస్తవంగా చెప్పాలంటే పాకిస్తాన్‌ జట్టులో ఉన్న మెయిన్‌ ప్లేయర్లు తమ ప్లేస్‌ను వదులుకోవడానికి ఇష్టపడరు. గాయాలైనా, మ్యాచ్‌ ఆడేందుకు వంద శాతం ఫిట్నెస్‌ సాధించలేకపోయినా వాళ్ల బాడీలకు రెస్ట్‌ ఇవ్వాలని కోరుకోరు. ఎందుకంటే పాక్‌ క్రికెట్‌ టీమ్‌లో అభద్రతా భావం ఎక్కువ. ఒకవేళ కొత్త ప్లేయర్‌ వచ్చి రెండు మూడు మ్యాచ్‌లలో బాగా ఆడితే ఇక అతడినే కొనసాగిస్తారేమో.. తనను జట్టు నుంచి తీసేస్తారేమో అనే భయం చాలామందిలో ఉంటుంది. అందుకే జట్టులోని చాలామంది ఆటగాళ్లు రెస్ట్‌ లేకుండా ఆడుతూనే ఉంటారు. ఒకవేళ బ్రేక్‌ ఇస్తే తమ కెరీర్‌లు ముగిసిపోతాయని వాళ్లు భావిస్తారు..’ అంటూ వ్యాఖ్యానించాడు.

Naseem Shah ” This fear does not allow Pakistani Players to rest because you are scared your careers could end there. The Pakistan Cricket culture is such that if a new player performs in one and two Matches, he will replace you permanently in the team ” pic.twitter.com/v3bgXo7vA9

— Sujeet Suman (@sujeetsuman1991) March 17, 2024