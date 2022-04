CSK vs RCB | చెన్నైతో ఢీ.. టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న డుప్లెసిస్

April 12, 2022 / 07:11 PM IST

తాజా ఐపీఎల్ సీజన్‌లో పరాజయాల పరంపర కొనసాగిస్తున్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్.. విజయాల బాట పట్టిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో ఢీ కొట్టనుంది. డీవై పాటిల్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ కెప్టెన్ ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

సోదరి మరణంతో బయో బబుల్ వీడిన హర్షల్ పటేల్ స్థానంలో జోష్ హాజిల్ వుడ్ ఆడుతున్నట్లు డుప్లెసిస్ వెల్లడించాడు. అలాగే డేవిడ్ విల్లే స్థానంలో ఆల్‌రౌండ్ సూయష్ ప్రభుదేశాయి తన తొలి మ్యాచ్ ఆడుతున్నట్లు తెలిపాడు. చెన్నై జట్టులో ఎటువంటి మార్పూ లేదని జడ్డూ తెలిపాడు.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ (కెప్టెన్), అనూజ్ రావత్, విరాట్ కోహ్లీ, దినేష్ కార్తీక్, గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్, షాబాజ్ అహ్మద్, వానిందు హసరంగ, మహమ్మద్ సిరాజ్, ఆకాష్ దీప్, జోష్ హాజిల్‌వుడ్, సుయాష్ ప్రభుదేశాయి

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: రాబిన్ ఊతప్ప, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, మొయీన్ అలీ, శివమ్ దూబే, అంబటి రాయుడు, రవీంద్ర జడేజా (కెప్టెన్), ఎంఎస్ ధోనీ, డ్వేన్ బ్రావో, క్రిస్ జోర్డాన్, మహీష్ తీక్షణ, ముకేష్ చౌదరి

