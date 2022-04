CSK vs PBKS | టాస్ గెలిచిన జడేజా.. బౌలింగ్ ఎంచుకున్న చెన్నై

April 3, 2022 / 07:09 PM IST

ఈ ఐపీఎల్‌లో వరుసగా రెండు మ్యాచులు ఓడిపోయిన డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్.. ఎలాగైనా విజయం సాధించేందుకు ఉవ్విళ్లూరుతోంది. అదే సమయంలో తొలి మ్యాచ్ గెలిచి, రెండో మ్యాచ్‌లో ఓడిన పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు.. మళ్లీ విజయాల బాట పట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ రెండు జట్లు తలపడేందుకు సిద్ధమయ్యాయి.

బ్రబోర్న్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన చెన్నై జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. పంజాబ్ జట్టులో హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, రాజ్ బవా స్థానాల్లో వైభవ్, జితేష్ ఆడనున్నారని మయాంక్ తెలిపాడు. చెన్నై జట్టులో కూడా ఒక మార్పు జరిగినట్లు జడేజా తెలిపాడు. గాయం నుంచి కోలుకున్న క్రిస్ జోర్డాన్ ఆడనుండగా.. అతని కోసం తుషార్‌ను పక్కన పెట్టినట్లు వెల్లడించాడు.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: రుతురాజ్ గైక్వాడ్, రాబిన్ ఊతప్ప, మొయీన్ అలీ, అంబటి రాయుడు, రవీంద్ర జడేజా (కెప్టెన్), ఎంఎస్ ధోనీ, శివమ్ దూబే, డ్వేన్ బ్రావో, క్రిస్ జోర్డాన్, డ్వెయిన్ ప్రిటోరియస్, ముఖేష్ చౌదరి.

పంజాబ్ కింగ్స్: మయాంక్ అగర్వాల్ (కెప్టెన్), శిఖర్ ధావన్, భానుక రాజపక్స, లియామ్ లివింగ్‌స్టన్, షారుఖ్ ఖాన్, జితేష్ శర్మ, ఒడియన్ స్మిత్, అర్షదీప్ సింగ్, కగిసో రబాడ, రాహుల్ చాహర్, వైభవ్ అరోరా.

🚨 Toss Update 🚨@imjadeja has won the toss & @ChennaiIPL have elected to bowl against @PunjabKingsIPL.

