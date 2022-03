'; CSK vs LSG | మూడు వికెట్లు డౌన్.. చెన్నై స్కోర్ ఎంతంటే?

March 31, 2022 / 08:40 PM IST

CSK vs LSG | ఐపీఎల్ 15 సీజ‌న్‌లో భాగంగా చెన్నై, ల‌క్నో మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో చెన్నై ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు మూడు వికెట్ల‌ను కోల్పోయింది. ఓపెన‌ర్ రాబిన్ ఉత‌ప్ప‌.. 27 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచ‌రీ చేసి ఎల్‌బీడ‌బ్ల్యూ అవుట్ అయ్యాడు. మ‌రో ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ 4 బంతుల్లో ఒకే ఒక్క ర‌న్ తీసి ర‌న్ అవుట్ అయ్యాడు. మొయిన్ అలీ 22 బంతుల్లో 35 ప‌రుగులు చేసి పెవిలియ‌న్ చేరాడు. ప్ర‌స్తుతం క్రీజులో శివ‌మ్ దుబె, అంబ‌టి రాయుడు బ‌రిలో ఉన్నారు. శివ‌మ్ దుబె.. 15 బంతుల్లో 26 ప‌రుగులు, అంబ‌టి రాయుడు 9 బంతుల్లో 11 ప‌రుగులు చేశాడు. 13 ఓవ‌ర్ల‌కు మూడు వికెట్ల న‌ష్టానికి చెన్నై 130 ప‌రుగులు చేసింది.

5⃣0⃣ Runs

2⃣7⃣ Balls

8⃣ Fours

1⃣ Six@robbieuthappa set the stage on fire 🔥 🔥 & scored a stroke-filled FIFTY! 👌 👌 #TATAIPL | #LSGvCSK | @ChennaiIPL

Watch his knock 🎥 🔽

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2022