May 6, 2023 / 06:12 PM IST

IPL 2023 : ప‌వ‌ర్ ప్లేలో చెన్నై ఓపెన‌ర్లు దంచారు. రుతురాజ్ గైక్వాడ్(30) సిక్సర్ల‌తో చెల‌రేగాడు. అర్ష‌ద్ ఖాన్ వేసిన 4వ ఓవ‌ర్లో రెండు సిక్స్‌లు, రెండు బౌండ‌రీల‌తో 20 ప‌రుగులు రాబ‌ట్టాడు. అయితే.. పీయూష్ చావ్లా ఈ జోడీని విడ‌దీశాడు. గైక్వాడ్‌ను ఔట్ చేసి ముంబైకి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. దాంతో, తొలి వికెట్‌కు 46 ప‌రుగుల భాగ‌స్వామ్యానికి తెర‌ప‌డింది. ఆరు ఓవ‌ర్ల‌కు చెన్నై వికెట్ న‌ష్టానికి 55 ప‌రుగులు కొట్టింది. డెవాన్ కాన్వే(18), అజింక్యా ర‌హానే(3) ఆడుతున్నారు.

Piyush Chawla strikes in his very first delivery 😎

Ruturaj Gaikwad departs after a flying start 👌🏻👌🏻

