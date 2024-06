June 10, 2024 / 09:33 PM IST

Carlos Alcaraz : పురుషుల టెన్నిస్‌లో కొత్త యోధుడిగా అవ‌త‌రించిన‌ కార్లోస్ అల్క‌రాజ్(Carlos Alcaraz) గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిళ్ల వేట కొన‌సాగిస్తున్నాడు. నిరుడు వింబుల్డన్ ట్రోఫీతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన ఈ స్పెయిన్ కెర‌టం ఫ్రెంచ్ ఓపెన్(French Open) చాంపియ‌న్‌గా నిలిచాడు. మ‌ట్టి కోర్టులో త‌న అపూర్వ విజ‌యాన్ని అంద‌మైన జ్ఞాప‌కంగా మ‌లుచుకోనున్నాడు.

రొలాండ్ గ‌రోస్‌లో ట్రోఫీ గెలిచిన సంద‌ర్భానికి గుర్తుగా.. ప్యారిస్‌లోని ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క క‌ట్ట‌డం ఈఫిల్ ట‌వ‌ర్‌(Eiffel Tower)ను ప‌చ్చబొట్టుగా వేసుకోనున్నాడు. త‌న‌ ఎడ‌మ చేతిపై ఈఫిల్ ట‌వ‌ర్ టాట్టూ వేయించుకోవాల‌ని అత‌డు భావిస్తున్నాడు.

Two weeks of competition coming down to these Extraordinary Moments with Haier for our champions 🤩 #RolandGarros @HaierOfficial pic.twitter.com/5oL0zOOsxY

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2024