January 16, 2024 / 07:20 PM IST

Australia Open 2024: ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ మూడో రోజు స్టార్‌ టెన్నిస్‌ ప్లేయర్లు తొలి విఘ్నాన్ని దాటేశారు. పురుషుల సింగిల్స్‌ సంచలనం, టాప్‌ సీడ్‌ అల్కరాజ్‌ (స్పెయిన్‌) తో పాటు అలెగ్జాండెర్‌ జ్వెరెవ్ (జర్మన్‌)‌, కాస్పర్‌ రూడ్‌ (నార్వే) లు రెండో రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లారు. మహిళల సింగిల్స్‌లో ఎమ్మా రడుకాను (బ్రిటన్‌), ఇగా స్వియాటెక్‌ (పోలండ్‌), ఎలెనా రిబాకినా (కజకిస్తాన్‌) లు విజయాలతో రెండో రౌండ్‌కు అర్హత సాధించారు.

మంగళవారం రాడ్‌ లీవర్‌ ఎరీనా (మెల్‌బోర్న్‌) వేదికగా ముగిసిన మ్యాచ్‌లో అల్కరాజ్‌.. 7-6 (7-5), 6-1, 6-2 తేడాతో రిచర్డ్‌ గాస్కెట్‌ (ఫ్రాన్స్‌)ను ఓడించాడు. గంటా 12 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో తొలి సెట్‌లో కాస్త ప్రతిఘటన ఎదుర్కున్నా తర్వాత రెండు సెట్లలో అలవోకగా నెగ్గాడు. మార్కరెట్‌ కోర్టు ఎరీనాలో ముగిసిన తొలి రౌండ్‌ మ్యాచ్‌లో ఆరో సీడ్‌ జ్వెరెవ్‌.. 4-6, 6-3, 7-6 (7-3), 6-3 తేడాతో జర్మనీకే చెందిన డి.కోఫర్‌ను చిత్తు చేశాడు. మూడు సార్లు గ్రాండ్‌ స్లామ్‌ విన్నర్‌, నార్వే ప్లేయర్‌ కాస్పర్‌ రూడ్‌.. 6-1, 6-3, 6-1 తేడాతో ఆల్బర్ట్‌ రామోస్‌ (స్పెయిన్‌)ను మట్టికరిపించాడు.

“Vamos!”

You said it, @carlosalcaraz.

The Spaniard defeats a gallant Richard Gasquet 7-6(5) 6-1 6-2 to advance.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/IQPIbNlOSw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2024