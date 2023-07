July 10, 2023 / 04:26 PM IST

Canada Open 2023 : భారత స్టార్ ష‌ట్ల‌ర్ ల‌క్ష్య‌సేన్(Lakshya Sen) సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. తొలిసారి కెన‌డా ఓపెన్‌(Canada Open 2023) చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించాడు. పురుషుల సింగిల్స్ ఫైన‌ల్లో ఆల్ ఇంగ్లండ్ చాంపియ‌న్(All England Champion) లో షి ఫెంగ్‌(Li Shi Feng)ని చిత్తు చేసి విజేత‌గా నిలిచాడు. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి అద్భుత‌మైన ఆట‌తో ల‌క్ష్య‌సేన్ ప్ర‌త్య‌ర్థిని షాక్‌కు గురి చేశాడు.

వ‌రుస సెట్ల‌లో జోరు కొన‌సాగించి 21-18, 22-20తో గెలుపొందాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో ఈ భార‌త ష‌ట్ల‌ర్‌కు ఇదే తొలి వ‌ర‌ల్డ్ టూర్ టైటిల్‌. మొత్తంగా అతడికి రెండో బీడ‌బ్ల్యూఎఫ్ సూప‌ర్ 500(BWF Super 500) టైటిల్. నిరుడు జ‌న‌వ‌రిలో ల‌క్ష్య‌సేన్ ఇండియా ఓపెన్ విజేత‌గా నిలిచాడు.

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍 🏆😍

Lakshya defeated reigning All England winner 🇨🇳’s Li Shi Feng to clinch the title 🔥💥

