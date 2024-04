April 16, 2024 / 11:42 PM IST

KKR vs RR : ఉత్కంఠ పోరాటాల‌తో రంజుగా సాగుతున్న‌ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో మ‌రో థ్రిల్ల‌ర్ ఫ్యాన్స్‌ను ఉర్రూత‌లూగించింది. టేబుల్ టాప‌ర్స్ నువ్వానేనా అన్న‌ట్టు పోటీప‌డిన మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals) జ‌య‌భేరి మోగించింది. విధ్వంస‌క‌ ఓపెన‌ర్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(107 నాటౌట్‌) ఒంటిచేత్తో సంజూ సేన‌ను గెలిపించాడు. మెగా టోర్నీలో రెండో సెంచ‌రీతో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ నుంచి విజ‌యాన్ని లాగేసుకున్నాడు. కోల్‌క‌తా స్టార్ సునీల్ న‌రైన్(109, 2/30) ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టినా లాభం లేక‌పోయింది. ఈ విజ‌యంతో రాజ‌స్థాన్ టేబుల్ టాప‌ర్‌గా త‌న స్థానాన్ని ప‌దిలం చేసుకుంది.

ఐపీఎల్‌లో వ‌రుస‌గా భారీ స్కోర్లు న‌మోదైన మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా పంజా విసిరింది. న‌రైన్ విధ్వంస‌క సెంచ‌రీతో రాజ‌స్థాన్‌కు రెండొంద‌ల పైనే టార్గెట్ ఇచ్చింది. అయితే.. ఈ సీజ‌న్‌లో నిరాశ‌ప‌రుస్తున్న య‌శ‌స్వీ(19) మ‌రోసారి విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు. వైభ‌వ్ అరోరా బౌలింగ్‌లో వ‌రుస‌గా సిక్స్, ఫోర్ బాదిన య‌శ‌స్వీ మూడో బంతికి ఔట‌య్యాడు. ఇక 2 ప‌రుగుల వ‌ద్ద వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి క్యాచ్ వ‌దిలేయ‌డంతో బ‌తికిపోయిన శాంస‌న్ సైతం అవ‌కాశాన్ని స‌ద్వినియోగం చేసుకోలేక‌పోయాడు. హ‌ర్షిత్ రానా ఓవ‌ర్లో భారీ షాట్ ఆడి న‌రైన్‌కు దొరికాడు. ఆప‌ద్భాంద‌వుడు రియాన్ ప‌రాగ్(34) వ‌చ్చీ రాగానే బౌండ‌రీలు బాదేయ‌డంతో రాజ‌స్థాన్ విజ‌యంపై ధీమాతోనే ఉంది.

కానీ, రియాన్ ప‌రాగ్ వికెట్‌తో రాజ‌స్థాన్ ప‌త‌నం మొద‌లైంది. హ‌ర్షిత్ రానా ఓవ‌ర్‌లో ప‌రాగ్.. ర‌స్సెల్ చేతికి చిక్కాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన ధ్రువ్ జురెల్(2) మ‌రోసారి నిరాశ‌ప‌రుస్తూ ఎల్బీగా వెనుదిరిగాడు. దాంతో, 100కే రాజ‌స్థాన్ నాలుగు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ ద‌శ‌లో హిట్ట‌ర్లు హెట్‌మైర్, పావెల్‌ను కాద‌ని అశ్విన్‌ను ఆర్డ‌ర్‌లో ముందు పంపడం బెడిసికొట్టింది. 10 బాల్స్ ఆడిన అశ్విన్ 8 ర‌న్స్‌కే వెనుదిరిగాడు. వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ఒకే ఓవ‌ర్‌లో అశ్విన్‌, గ‌త మ్యాచ్ హీరో హెట్‌మైర్(0)ల‌ను ఔట్ చేసి హ్యాట్రిక్‌పై నిలిచాడు. అయితే.. రొవ్‌మ‌న్ పావెల్(26) సింగిల్ తీసి బ‌తికిపోయాడు.

