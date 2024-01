January 15, 2024 / 03:46 PM IST

Australian Open : ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌(Australian Open 2024)లో మ‌రో సంచ‌ల‌నం న‌మోదైంది. వింబుల్డ‌న్ విజేత మ‌ర్కెట ఒండ్రుసోవా(Marketa Vondrusova) తొలి రౌండ్‌లోనే ఇంటిబాట ప‌ట్టిన కాసేప‌టికే.. బ్రిట‌న్ టెన్నిస్ స్టార్ ఆండీ ముర్రే(Andy Murray) కూడా వెనుదిరిగాడు. ఫేవ‌రేట్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన ముర్రే 13 ఏండ్ల‌లో రెండో రౌండ్‌కు చేర‌క‌పోవ‌డం ఇది రెండోసారి.

ఐదుసార్లు ఫైన‌లిస్ట్ అయిన‌ ముర్రేను అర్జెంటీనాకు చెందిన‌ థామ‌స్ మార్టిన్ ఎట్జెవెర్రీ(Tomás Martín Etcheverry) అవ‌లీల‌గా ఓడించాడు. రెండు గంట‌ల 23 నిమిషాల పాటు జ‌రిగిన పోరులో 32వ ర్యాంక‌ర్ థామ‌స్ ధాటికి ముర్రే నిల‌వలేక‌పోయాడు. తొలి సెట్ నుంచి వెన‌క‌బ‌డిన బ్రిట‌న్ స్టార్ 4-6, 2-6, 2-6తో మ్యాచ్ చేజార్చుకున్నాడు. దాంతో, కెరీర్ చివ‌ర్లో గ్రాండ్‌స్లామ్ గెల‌వాల‌నుకున్న ముర్రే క‌ల చెదిరింది.

