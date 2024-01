January 24, 2024 / 06:13 PM IST

Big Bash League 2024: సుమారు నెలన్నరగా టీ20 క్రికెట్‌ అభిమానులను అలరించిన బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ (బీబీఎల్‌) ట్రోఫీని బ్రిస్బేన్‌ హీట్ సొంతం చేసుకుంది. బుధవారం సిడ్నీ లోని సిడ్నీ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌ వేదికగా బ్రిస్బేన్‌ హీట్స్‌ – సిడ్నీ సిక్సర్స్‌ మధ్య ముగిసిన మ్యాచ్‌లో బ్రిస్బేన్‌ విజేతగా నిలిచింది. బ్యాటింగ్‌లో తడబడ్డా బౌలింగ్‌లో ఆకట్టుకున్న ఆ జట్టు ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది. త్వరలో భారత్‌ వేదికగా జరగాల్సి ఉన్న ఐపీఎల్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌కు ఆడనున్న పేసర్‌ స్పెన్సర్‌ జాన్సన్‌ బ్రిస్బేన్‌ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇటీవలే ముగిసిన ఐపీఎల్‌ వేలంలో గుజరాత్‌.. జాన్సన్‌ను రూ. 10 కోట్లకు దక్కించుకున్న విషయం తెలిసిందే. జాన్సన్‌ నాలుగు వికెట్ల (4-26) తో చెలరేగడంతో బ్రిస్బేన్‌ నిర్దేశించిన 167 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో సిడ్నీ.. 112 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఫలితంగా బ్రిస్బేన్‌.. 54 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

సిడ్నీ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట టాస్‌ గెలిచిన సిడ్నీ.. బ్రిస్బేన్‌కు బ్యాటింగ్‌ అప్పజెప్పింది. గత మ్యాచ్‌లో 41 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదిన జోష్‌ బ్రౌన్‌.. ఈ మ్యాచ్‌లో 38 బంతుల్లో 5 బౌండరీలు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 53 పరుగులు చేశాడు. మాథ్యూ రెన్షా (22 బంతుల్లో 40, 4 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) తో పాటు కెప్టెన్‌ స్వీని (32 బంతుల్లో 33, 5 ఫోర్లు) రాణించడంతో బ్రిస్బేన్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 166 పరుగులు చేసింది. సిడ్నీ బౌలర్లలో సీన్‌ అబాట్‌ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టాడు.

They brought the HEAT 🏆

అనంతరం ఛేదనలో సిడ్నీ తడబడింది. తొలి ఓవర్‌లోనే ఓపెనర్‌ డానియల్‌ హ్యూగ్స్‌ (1) వికెట్‌ కోల్పోయిన ఆ జట్టు.. ఆ తర్వాత క్రమం తప్పకుండా వికెట్లను నష్టపోయింది. మోస్తారు ఛేదనలో ఆ జట్టు సరైన భాగస్వామ్యం నిర్మించకపోగా ఒక్కరంటే ఒక్క బ్యాటర్‌ కూడా అర్థ సెంచరీ చేయలేదు. సిడ్నీ తరఫున కెప్టెన్‌ మోయిసెస్‌ హెన్రిక్స్‌ (25) టాప్‌ స్కోరర్‌గా ఉన్నాడు.

BOWLED HIM! 💥

Edwards chops it on, and Johnson has his first! #BBL13 pic.twitter.com/gKRm49aoUb

