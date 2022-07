July 5, 2022 / 06:47 PM IST

ఎడ్జ్‌బాస్టన్ టెస్టులో భారత్ ఘోరపరాజయంతో టీమిండియా అభిమానులు తీవ్రంగా అసంతృప్తి చెందారు. భారత బౌలర్లు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో పూర్తిగా విఫలమవడం, బ్యాటర్లు కనీసం పోరాట పటిమ చూపలేకపోవడాన్ని విమర్శిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే భారత యువ ఆటగాడు శ్రేయాస్ అయ్యర్‌పై కూడా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

షార్ట్ బాల్స్‌ను ఎదుర్కోవడంలో తడబడే అయ్యర్.. ఇంగ్లండ్ టెస్టు రెండు ఇన్నింగ్సుల్లోనూ షార్ట్ బంతికే వికెట్ పారేసుకున్నాడు. ముఖ్యంగా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో అతను బ్యాటింగ్‌కు రాగానే.. బాల్కనీలో ఉన్న ఇంగ్లండ్ కోచ్ బ్రెండన్ మెకల్లమ్ షార్ట్ బాల్ వేసి అతని ఆట ముగించాలంటూ సిగ్నల్స్ పంపాడు.

ఐపీఎల్‌లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌ కోచ్‌గా అయ్యర్‌ను చాలా దగ్గరగా చూసిన అతను.. నేరుగా ఈ సిగ్నల్స్ పంపడంతో దానికి తగ్గట్లు వెంటనే ఫీల్డింగ్ మార్పులు చేశాడు కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్. ఆ వెంటనే షార్ట్ బంతిని పుల్ చేయబోయి శ్రేయాస్ అవుటయ్యాడు. దీంతో మెకల్లమ్ వైపు రూట్ వేలు చూపిస్తూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు.

ఈ క్రమంలో బ్రెండన్ మెకల్లమ్ చేసిన సిగ్నల్స్ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంగ్లండ్ జట్టు ఈ షార్ట్ బాల్ ట్రాప్ వేస్తున్నట్లు ప్రపంచం అంతా చూసింది కానీ, శ్రేయాస్ చూడలేదంటూ అభిమానులు అతనిపై మండి పడుతున్నారు. ఇలాంటి వాడిని ఆస్ట్రేలియాలోని బౌన్సీ పిచ్‌లపై ప్రపంచకప్ ఎలా ఆడిస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

Ya, now they discuss it on air. McCullum had a role to play in the dismissal. Looks like that notebook from IPL is coming of some use now. #INDvsENG

— Aakash Sivasubramaniam (@aakashs26) July 1, 2022