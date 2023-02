February 7, 2023 / 09:08 PM IST

Border – Gavaskar Trophy : భార‌త్, ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్లు నాగ్‌పూర్ వేదిక‌గా ఫిబ్ర‌వ‌రి 9న‌ మొద‌టి టెస్టులో త‌ల‌ప‌డ‌బోతున్నాయి. విద‌ర్భ క్రికెట్ ఆసోసియేష‌న్ (వీసీఏ) ఆధ్వ‌ర్యంలోని నాగ్‌పూర్ పిచ్ ఎలా ఉండ‌నుది? అనే ఆస‌క్తి అంద‌రిలో నెల‌కొంది. దాంతో, ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్, స్టీవ్ స్మిత్ ఈ రోజు నాగ్‌పూర్ పిచ్‌ను ప‌రిశీలించారు. పగుళ్లు ఉన్నాయా? ప‌శ్చిక ఎంత ఉంది? అనేది గ‌మ‌నించారు. అనంత‌రం స్మిత్ పిచ్ ఎలా ఉండ‌నుంది అనే విష‌య‌మై స్పందించాడు.

‘పిచ్ కొంచెం పొడిగా ఉంది. అది కూడా ఒక వైపు మాత్ర‌మే. స్పిన్న‌ర్ల‌కు అనుకూలిస్తుంద‌ని భావిస్తున్నా. ముఖ్యంగా లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్న‌ర్లు ఎడ‌మ చేతివాటం బ్యాట‌ర్ల‌ను ఇబ్బంది పెడ‌తారు’ అని స్మిత్ అన్నాడు. స్మిత్, వార్న‌ర్ పిచ్‌ను గ‌మ‌నిస్తున్న ఫొటోల‌ను క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేసింది. ఈ ఫొటోలు చూసిన‌ కొంద‌రు నెటిజ‌న్లు ఫ‌న్నీ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొంద‌రు యూజ‌ర్లు షారుక్ ఖాన్, దీపికా ప‌దుకొనే న‌టించిన ప‌ఠాన్ సినిమాలోని ‘బేష‌ర‌మ్ రంగ్’ పాట‌తో పోలుస్తూ మీమ్స్ క్రియేట్ చేశారు.

బోర్డ‌ర్ – గ‌వాస్క‌ర్ ట్రోఫీలో స్మిత్, వార్న‌ర్‌ జోరు కొన‌సాగించాల‌ని భావిస్తున్నారు. టాపార్డ‌ర్‌లో ఆసీస్‌కు వీళ్లిద్ద‌రు చాలా కీల‌కం. జ‌న‌వ‌రిలో స్వదేశంలో ద‌క్షిణాఫ్రికాపై బాక్సింగ్ డే టెస్టులో వీళ్లిద్ద‌రూ సెంచ‌రీల‌తో చెల‌రేగారు. అంతేకాదు ఈ ఇద్ద‌రికి భార‌త్‌పై మంచి రికార్డు ఉంది. ఇండియాతో ఆరు మ్యాచుల్లో స్మిత్ 60 స‌గ‌టుతో 660 ర‌న్స్ చేశాడు. అత‌ని ఇన్నింగ్స్‌లో మూడు సెంచ‌రీలు, ఒక హాఫ్ సెంచ‌రీ ఉన్నాయి. భార‌త్‌పై అత‌ని అత్య‌ధిక స్కోర్ 178. ఈమ‌ధ్యే ముగిసిన బిగ్‌బాష్ లీగ్‌లోనూ అత‌ను రెండు శ‌త‌కాలు సాధించాడు. అయితే.. వార్న‌ర్ మాత్రం టీమిండియాపై పేల‌వ ప్ర‌దర్శ‌నతో నిరాశ ప‌రిచాడు. అత‌ను 8 టెస్టుల్లో కేవ‌లం 388 ప‌రుగులు చేశాడంతే. మూడు అర్థ శ‌త‌కాలతో ఫ‌ర్వాలేదు అనిపించాడు.

An early look at the Nagpur pitch 👀 #INDvAUS pic.twitter.com/S3BIu7qti8

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 7, 2023