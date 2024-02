February 13, 2024 / 07:37 PM IST

Ben Stokes: భారత పర్యటనలో ఉన్న ఇంగ్లండ్‌ జట్టు ఈనెల 15 నుంచి రాజ్‌కోట్‌ (సౌరాష్ట్ర) వేదికగా మూడో టెస్టులో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్‌ ఇంగ్లండ్‌ సారథి బెన్‌ స్టోక్స్‌కు ఎంతో ప్రత్యేకం. టెస్టు క్రికెట్‌ను ‘బజ్‌బాల్‌’ ఆటతో కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్న స్టోక్స్‌కు ఇది వందో టెస్టు మ్యాచ్‌ కానుంది. వైజాగ్‌ వేదికగా ఇటీవలే ముగిసిన మూడో టెస్టుతో 99 టెస్టులు ఆడిన స్టోక్స్‌.. 2013లో టెస్టు క్రికెట్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. దశాబ్దకాలంగా ఇంగ్లండ్‌కు ఆడుతున్న స్టోక్స్‌ రాజ్‌కోట్‌ టెస్టును మధుర జ్ఞాపకంగా మలుచుకోవాలని భావిస్తున్నాడు.

రాజ్‌కోట్‌ టెస్టుతో ఈ ఫార్మాట్‌లో ‘సెంచరీ’ కొట్టబోతున్న స్టోక్స్‌.. ఇంగ్లండ్‌ తరఫున 15వ క్రికెటర్‌గా నిలుస్తాడు. ఇంగ్లీష్‌ జట్టు తరఫున ఈ ఘనత సాధించినవారిలో జేమ్స్‌ అండర్సన్‌ (184), స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ (167), అలెస్టర్‌ కుక్‌ (161), జో రూట్‌ (137), అలెక్‌ స్టీవార్ట్‌ (133), గ్రాహం గూచ్‌ (118), ఇయాన్‌ బెల్‌ (118), డేవిడ్‌ గోవర్‌ (117), మైఖెల్‌ అథర్టన్‌ (115), కొలిన్‌ కౌడ్రే (114), జెఫ్రీ బాయ్‌కట్‌ (108), కెవిన్‌ పీటర్సన్‌ (104), ఇయాన్‌ బోథమ్‌ (102), గ్రాహమ్‌ థోర్ప్‌ (100), ఆండ్రూ స్ట్రాస్‌ (100)లు స్టోక్స్‌ కంటే ముందున్నారు.

పైన పేర్కొన్నవారిలో ప్రస్తుతం ఇంగ్లండ్‌ టెస్టు జట్టులో అండర్సన్‌, జో రూట్‌ లు ఆడే అవకాశం ఉంది. స్టోక్స్‌ కూడా సెంచరీ క్లబ్‌ లో చేరుతుండటంతో ఈ టెస్టులో ఇంగ్లండ్‌ ఏకంగా ముగ్గురు శతాధిక టెస్టులు ఆడిన క్రికెటర్లతో ఆడే జట్టుతో నిలిచే అవకాశముంది.

Ben Stokes will be playing his 100th Test match in the 3rd Test against India.

– One of the greatest ever from England. pic.twitter.com/moN9iT8fPb

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 13, 2024