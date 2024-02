February 16, 2024 / 04:20 PM IST

IND vs ENG | బజ్‌బాల్‌.. టెస్టు క్రికెట్‌లో ఇంగ్లండ్‌ ఆడుతున్న ఆటతీరుకు వాళ్లు పెట్టుకున్న పేరు. ఇదేదో రాకెట్‌ సైన్స్‌ కాదు. సంప్రదాయక టెస్టు క్రికెట్‌ ఆడే విధానాన్ని మార్చడం. అంతే.. బ్యాటింగ్‌కు దిగితే వేగంగా పరుగులు తీయడం.. బౌలింగ్‌కు వస్తే ప్రత్యర్థి జట్టును వీలున్నంత త్వరగా కట్టడి చేసే విధంగా బౌలింగ్‌, ఫీల్డర్లలో మార్పులు. బౌలింగ్ గురించి పక్కనబెడితే ఇంగ్లండ్‌ బజ్‌బాల్‌కు ఎక్కువ పేరొచ్చింది బ్యాటింగ్‌ విభాగంలోనే.. జో రూట్‌ వంటి ప్యూర్‌ టెస్టు క్రికెటర్‌తో కూడా టీ20 రేంజ్‌లో పరుగులు రాబట్టిందంటే అది బజ్‌బాల్‌ చొరవే. తాజాగా భారత్‌ పర్యటనలో ఉన్న ఇంగ్లండ్‌ ఇదే ఆటతీరుతో ఆతిథ్య జట్టుకు భారీ షాకులిస్తోంది. రాజ్‌కోట్‌ వేదికగా జరుగుతున్న మూడో టెస్టులో భారత్‌ను రెండో రోజు లంచ్‌ తర్వాత 445 పరుగులకు ఆలౌట్‌ చేసిన ఆ జట్టు.. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి 20 ఓవర్లలోనే ఏకంగా 5.62 రన్‌రేట్‌తో 120 పరుగులు చేసి దూకుడుగా ఆడుతోంది. కానీ ఇంగ్లండ్ క్రికెట్‌లో 1902లోనే ఓ బ్యాటర్‌ బజ్‌బాల్‌ ఆట ఆడి చూపించాడు.

ఇంగ్లండ్‌ దివంగత క్రికెటర్‌ గిల్బర్ట్‌ జెసఫ్‌.. 1902లో ఆస్ట్రేలియాతో ఆడిన టెస్టులో 76 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తిచేశాడు. అతడి ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా 17 బౌండరీలున్నాయి. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భాగంగా గిల్బర్ట్‌.. వేగంగా సెంచరీ చేశాడు. ఆయన ఈ రికార్డు సృష్టించి 120 ఏండ్లు దాటినా ఆ రికార్డు ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరేలేదు. ఇప్పటికీ ఇంగ్లండ్‌లో టెస్టు క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన రికార్డు ఆయన పేరుమీదే ఉంది. 2022లో జానీ బెయిర్‌ స్టో.. గిల్బర్ట్‌కు అత్యంత సమీపం (77 బంతుల్లో సెంచరీ) వచ్చాడు. కానీ ఒక్క బంతి తేడాతో అతడు సెంచరీ మిస్‌ అయ్యాడు. హ్యారీ బ్రూక్‌ (80 బంతుల్లో), బెన్‌ స్టోక్స్‌ (85 బంతుల్లో) లు కూడా గిల్బర్ట్‌ రికార్డును టచ్‌ చేయలేకపోయారు.

England’s fastest century in Tests came much much much before the Bazball era – 76 balls by Gilbert Jessop vs Australia in 1902 pic.twitter.com/U1Y3moLSPn

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 16, 2024