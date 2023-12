Arjuna Award 2023: అర్జున అవార్డు రేసులో టీమిండియా పేసర్‌

December 13, 2023 / 06:26 PM IST

Arjuna Award 2023: భారత ప్రభుత్వం అందజేసే ప్రతిష్టాత్మక క్రీడా అవార్డులలో రెండో అత్యున్నత పురస్కారమైన అర్జున అవార్డును ఈ ఏడాది టీమిండియా సీనియర్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమీ దక్కించుకోబోతున్నాడా..? అంటే అవుననే అంటున్నాయి భారత క్రికెట్‌ వర్గాలు. ఈ మేరకు భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) కేంద్ర క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖకు ప్రత్యేకంగా సిఫారసు చేసినట్టు సమాచారం. ఇటీవల ముగిసిన వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో షమీ.. ఏడు మ్యాచ్‌లలోనే 24 వికెట్లను తీసిన విషయం తెలిసిందే.

ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు సాధించినవారిలో షమీ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. ప్రపంచకప్‌లో తొలి నాలుగు మ్యాచ్‌లకు దూరంగా ఉన్న షమీ.. న్యూజిలాండ్‌తో ధర్మశాల వేదికగా ముగిసిన మ్యాచ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చి అద్భుత ప్రదర్శనలతో రాణించాడు. భారత్‌ ఫైనల్‌ చేరడంలో షమీది కీలక పాత్ర. వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత విరామం తీసుకుంటున్న షమీ.. త్వరలోనే సౌతాఫ్రికా వేదికగా జరగాల్సి ఉన్న రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ కోసం సిద్ధమవుతున్నాడు. డిసెంబర్‌ 26 న తొలి మ్యాచ్‌ జరగాల్సి ఉంది.

