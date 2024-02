February 22, 2024 / 03:20 PM IST

IPL 2024 Schedule live | క్రికెట్‌ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ -17వ సీజన్‌ షెడ్యూల్‌ను భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) నేటి (ఫిబ్రవరి 22) సాయంత్రం విడుదల చేయనున్నది. మార్చి 22న చెన్నై వేదికగా ఐపీఎల్‌ మొదలవుతుందని ఈ లీగ్‌ గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ చైర్మన్‌ అరుణ్‌ ధుమాల్‌ ఇదివరకే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే మరికొద్దిరోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా జరగాల్సి ఉన్న సాధారణ ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఐపీఎల్‌ షెడ్యూల్‌లో మార్పులు ఉండొచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తుండగా ఈ సీజన్‌లో తొలి 15 రోజులకు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను బీసీసీఐ నేడు విడుదల చేయనున్నది.

సార్వత్రిక ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ నోటీస్‌ వచ్చే నెలలో రావొచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే అది వచ్చిన తర్వాత మ్యాచ్‌ల నిర్వహణ, ఇతరత్రా అంశాల మీద బీసీసీఐకి ఓ క్లారిటీ రానుంది. అప్పటివరకూ తొలి 15 రోజుల షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసి ఆ తర్వాత పూర్తి షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించే అవకాశాలున్నట్టు బీసీసీఐ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తొలి మ్యాచ్‌ మార్చి 22న డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌కు రన్నరప్‌ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ మధ్య జరుగనుంది. షెడ్యూల్‌ విడుదలకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవే..

IPL SCHEDULE RELEASES TODAY ON STAR SPORTS!

Tata IPL 2024 schedule releases TODAY at 5.00PM on Star Sports. CSK will play the first match at home as they are the defending champions but who do you want as CSK’s opponent? #IPLonStar

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2024