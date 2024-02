February 26, 2024 / 11:25 AM IST

IND vs ENG 4th Test : రాంచీ టెస్టులో గెలుపు దిశ‌గా సాగుతున్న భార‌త జ‌ట్టు(Team India) ఒక్క‌సారిగా త‌డ‌బ‌డుతోంది. చూస్తుండ‌గానే ముగ్గురు బ్యాట‌ర్లు పెవిలియ‌న్ చేరారు. ఇంగ్లండ్ యువ స్పిన్న‌ర్లు టామ్ హ‌ర్ట్లే, షోయ‌బ్ బ‌షీర్ విజృంభ‌ణతో 100 ప‌రుగుల‌కే మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. జో రూట్ బౌలింగ్‌లో య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(37: 44 బంతుల్లో) ఔటైన కాసేప‌టికే రోహిత్ శ‌ర్మ‌(51 : 70 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్) స్టంపౌట్ అయ్యాడు. హ‌ర్ట్లే బౌలింగ్‌లో హిట్‌మ్యాన్ ఫ్రంట్‌ఫుట్‌లో డిఫెన్స్ ఆడ‌బోయాడు.

కానీ, బంతి అందుకున్న ఫోక్స్ రెప్ప‌పాటులో స్టంపౌట్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన ర‌జ‌త్ పాటిదార్(0) బ‌షీర్ బౌలింగ్‌లో డ‌కౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. లెగ్ సైడ్‌లో కాచుకొని ఉన్న‌ ఓలీపోప్ స్ట‌న్నింగ్ క్యాచ్ పట్ట‌డంతో పాటిదార్ నిరాశ‌గా పెవిలియ‌న్ బాట ప‌ట్టాడు. ప్ర‌స్తుతం శుభ్‌మ‌న్ గిల్(15), ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(2)లు ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. భార‌త్ విజ‌యానికి ఇంకా 78 ప‌రుగులు కావాలి. అయితే.. ఇక్క‌డ సిరీస్ స‌మం చేసేందుకు ఇంగ్లండ్‌కు మ‌రో 7 వికెట్లు అవ‌స‌రం.

Game on! Bat-pad to leg slip and Bashir gets Patidar for a duck! #INDvENG

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 26, 2024