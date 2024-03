March 22, 2024 / 08:02 PM IST

IPL 2024 : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్ క‌న్నుల‌పండువ‌గా మొద‌లైంది. ఆరంభ‌ వేడుకల అనంత‌రం టాస్ గెలిచిన రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్ బ్యాటింగ్ తీసుకున్నాడు. దినేశ్ కార్తిక్ స్థానంలో కుర్రాడు అనుజ్ రావ‌త్(Anuj Rawat) వికెట్ కీపింగ్ చేయ‌నున్నాడు. ఇక చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ విష‌యానికొస్తే.. మిస్ట‌రీ స్పిన్న‌ర్ స‌మీర్ రిజ్వీ(Sameer Rizvi) ఐపీఎల్‌లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నాడు.

చెపాక్‌లో ఆర్సీబీపై ఘ‌న‌మైన రికార్డు ఉన్న చెన్నై మ‌రో విజ‌యంపై క‌న్నేయ‌గా.. బోణీ కొట్టాల‌నే క‌సితో బెంగ‌ళూరు బ‌రిలోకి దిగుతోంది. ఈ సీజ‌న్‌లోనూ కోహ్లీ, డూప్లెసిస్‌లు ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించ‌నున్నారు.

🚨 Toss Update 🚨

It’s Game 1⃣ of the #TATAIPL 2024 and @RCBTweets have elected to bat against @ChennaiIPL in Chennai.

Follow the match ▶️ https://t.co/4j6FaLF15Y #CSKvRCB pic.twitter.com/QA42EDNqtJ

— IndianPremierLeague (@IPL) March 22, 2024