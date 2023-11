BAN vs SL: క్రీడా స్ఫూర్తి లేనోళ్లతో చెయ్యి కలిపేదే లేదు.. బంగ్లా ఆటగాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండానే వెళ్లిన లంకేయులు

November 7, 2023 / 04:02 PM IST

BAN vs SL: ఆసియన్‌ క్రికెట్‌ వైరం అంటే ఇన్నాళ్లు భారత్‌ – పాకిస్తాన్‌ ల గురించే చర్చ జరిగేది. కానీ గత కొన్నాళ్లుగా ఈ జాబితాలో మరో రెండు జట్లు చేరాయి. నాగిని డాన్సులతో స్టేడియంలో హంగామా చేసే బంగ్లాదేశ్‌.. ద్వీప దేశ వాసులు లంకేయులతో వైరం పెంచుకుంటున్నారు. ఆసియా కప్‌ లలోనే కనబడే ఈ వైరం తాజాగా ప్రపంచకప్‌కూ పాకింది. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా ఢిల్లీ వేదికగా శ్రీలంక – బంగ్లాదేశ్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌ ఇందుకు వేదికైంది. ఈ పోరులో లంక, బంగ్లా ఆటగాళ్లు నిత్యం కవ్వించుకోవడం ఓ ఎత్తైతే ఏంజెలొ మాథ్యూస్‌ ‘టైమ్డ్‌ ఔట్‌’ వివాదం మరో ఎత్తు.

మాథ్యూస్‌ ఔట్‌ వివాదం లంకకు మరింత ఆగ్రహాన్ని తెప్పించింది. బంగ్లా సారథి షకిబ్‌ అల్‌ హసన్‌ తీరుపై గుర్రుగా ఉన్న లంక ప్లేయర్లు.. ఆ జట్టు బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అతడిని పదే పదే కవ్వించారు. ఇతర ఆటగాళ్లతో కూడా ఇదే పంచాయితీ. అయితే షకిబ్‌.. శాంతోతో కలిసి అద్భుతమైన భాగస్వామ్యంతో బంగ్లాను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.

కాగా మ్యాచ్‌ ముగిసిన తర్వాత ఫీల్డ్‌లో ఎన్ని గొడవలు జరిగినా డగౌట్‌కు వెళ్లేప్పుడు ఆటగాళ్లు షేక్‌ హ్యాండ్‌ ఇచ్చుకోవడం కనీస సంప్రదాయం. కానీ బంగ్లా పులుల మీద పీకలదాకా కోపంతో ఉన్న లంక సింహాలు.. బంగ్లాదేశ్‌ గెలిచిన తర్వాత కనీసం వాళ్ల ముఖాలు కూడా చూడకుండానే వెనుదిరిగారు. లంక సారథి కుశాల్‌ మెండిస్‌తో పాటు మిగతా ఆటగాళ్లు బంగ్లా ప్లేయర్లకు షేక్‌ హ్యాండ్‌ ఇవ్వకుండా డగౌట్‌కు వెళ్లిపోయారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

Bangladesh take the points against Sri Lanka, but it was tense out there post-match. No hand shakes between Sri Lanka 🇱🇰 and Bangladesh 🇧🇩 after the match.

#BANvsSL #SLvsBAN #BANvSL #AngeloMatthews #timedout #SriLankaCricket #ShakibAlHasan pic.twitter.com/rSwtXrCbj8

— Ehmd Hydr (@EhmdHydr678) November 7, 2023